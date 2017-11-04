Умирающий отец Малинина молит о последней встрече

Отец звезды 90-х Александра Малинина Николай Выгузов слег в больницу после инсульта. Пожилой мужчина уверен, что его дни сочтены, и просит сына о встрече.

Выгузов находится под наблюдением врачей в одной из больниц Екатеринбурга. За ним ухаживает его жена: отец Малинина не может даже самостоятельно сесть и нуждается в серьезной реабилитации.

Николай последние годы живет только возможной встречей с сыном. Он не теряет надежды и уверен, что сможет увидеть наследника перед смертью. "Хочу обнять его крепко в последний раз. Он должен ко мне приехать, должен попрощаться", – заявляет пожилой мужчина.

Он искренне не понимает, за что на него обиделся сын. Выгузов отмечает, что никогда не бросал его и всячески помогал. "Он звонил мне: "Папа, пришли денег. У меня рубль остался". Я в ответ посылал по 2000 рублей в месяц", – заявил отец Малинина.

Жена Выгузова предположила, что певцу просто стыдно общаться с папой. "Потому что отец простой работяга, а не олигарх! Мы на концерт к Саше несколько раз ездили. Так он ни разу ничего хорошего со сцены ни про отца, ни про мать не сказал", – цитирует ее сайт газеты "Комсомольская правда".

Примечательно, что сам Малинин и его сын Никита отказались комментировать ситуацию. Звезда российской эстрады сослалась на занятость.