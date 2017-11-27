Водянова изменилась до неузнаваемости

Наталья Водянова порадовала поклонников новой фотографией. Модель кардинально изменила имидж.

На свежей публикации в Instagram девушка продемонстрировала не только оригинальный черно-белый наряд, выполненный в различных ритмических паттернах, но и новую прическу: Водянова подстриглась под каре и покрасила волосы в рыжий. Поклонники оценили столь радикальную смену имиджа звезды.

Они осыпали Водянову комплиментами: "Ваууу! Круто! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Оххх 😍нереальная!", "Как вам красиво рыженькой!🦊", "ого как вам этот цвет идет.", "Очень очень очень красивая 🌹", "Наташа💔 красивая безумно!😻". Подписчики девушки отметили, что с новой прической она выглядит намного моложе: "Наташа,чем старше,тем моложе".

Кроме того, многие поклонники Водяновой заявили, что с новой прической она стала похожа на Лилу – героиню Милы Йовович из фильма "Пятый элемент". "В стиле Лилу из Пятого элемента)", "😞😞😞 шестой элемент прошлых лет отдает эстафету новой эре!!!😎", "5 элемент", "Похожа на Миллу Йовович в Пятом элементе", – пишут они.

Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova) Ноя 27 2017 в 1:17 PST

Это не единственный эксперимент модели с внешностью. Ранее Dni.Ru писали, что Наталья Водянова шокировала посетителей ежегодной благотворительной ярмарки фонда "Обнаженные сердца", приуроченной к Хэллоуину. Все, что было на модели, – боди из красного латекса, воздушные шары и ботфорты. По задумке Водяновой, это был костюм эритроцита.