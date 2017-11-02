Жена Малинина откровенно о нищебродах и зависти

Супруга популярного исполнителя Александра Малинина ответила на негативные высказывания бывшей жены певца Ольги Зарубиной и его мачехи. Эмма Малинина заявила, что их слова не соответствуют действительности.

Недавно экс-супруга Александра Малинина певица Ольга Зарубина, некоторое время назад вернувшаяся из США, пришла на ток-шоу Дмитрия Шепелева "На самом деле", где под детектором лжи рассказала о семейной жизни с певцом. На передаче появилась и мачеха артиста Татьяна, жена Николая Выгузова. Женщина заявила, что его сразил инсульт, а сын даже ни разу не съездил его проведать.

Жена Александра Малинина Эмма поставила под сомнение слова мачехи певца. "Это все пустые разговоры, которые раскручиваются на протяжении длительного времени благодаря даме, вернувшейся из Америки. У нее есть сообщница – молодая жена Николая Степановича. У отца Саши нет и не было никакого инсульта. Они это все придумывают – накручивает целая бригада нищебродов. Я в этот вопрос не вмешиваюсь", – цитирует Эмму Малинину "Собеседник".

Супруга певца отметила, что у его отца есть и другие родственники, о которых те люди почему-то не упомянули. "У Саши есть родной брат Олег, который живет рядом с отцом, мама, которая в курсе всего происходящего. Я папу видела лишь на передаче. Жене Николая Степановича выгодно так все выкручивать, а нам не хочется тратить время на суды", – заявила жена певца.

Эмма уверена, что их семейному благополучию попросту завидуют. "Зависть – страшная штука. Саша чужим людям помогает, а они рассказывают, что он родных бросил. Его папа замечательно живет. Он оставил себе все, что нажил совместно с мамой. На концерты Саши они тоже ходили: вранье, что их охрана не пропускает. Даже псевдобрат (сводный брат Александра по отцу Антон Выгузов. – При. ред.) приходил на выступления Саши. Этим людям выгодно себя раскручивать, изображать бедных родственников", – высказала уверенность Малинина.