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Жена Малинина откровенно о нищебродах и зависти

Александр Малинин с женой Эммой. Фото: GLOBAL LOOK press
Супруга популярного исполнителя Александра Малинина ответила на негативные высказывания бывшей жены певца Ольги Зарубиной и его мачехи. Эмма Малинина заявила, что их слова не соответствуют действительности.
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Недавно экс-супруга Александра Малинина певица Ольга Зарубина, некоторое время назад вернувшаяся из США, пришла на ток-шоу Дмитрия Шепелева "На самом деле", где под детектором лжи рассказала о семейной жизни с певцом. На передаче появилась и мачеха артиста Татьяна, жена Николая Выгузова. Женщина заявила, что его сразил инсульт, а сын даже ни разу не съездил его проведать.

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Жена Александра Малинина Эмма поставила под сомнение слова мачехи певца. "Это все пустые разговоры, которые раскручиваются на протяжении длительного времени благодаря даме, вернувшейся из Америки. У нее есть сообщница – молодая жена Николая Степановича. У отца Саши нет и не было никакого инсульта. Они это все придумывают – накручивает целая бригада нищебродов. Я в этот вопрос не вмешиваюсь", – цитирует Эмму Малинину "Собеседник".

Супруга певца отметила, что у его отца есть и другие родственники, о которых те люди почему-то не упомянули. "У Саши есть родной брат Олег, который живет рядом с отцом, мама, которая в курсе всего происходящего. Я папу видела лишь на передаче. Жене Николая Степановича выгодно так все выкручивать, а нам не хочется тратить время на суды", – заявила жена певца.

Эмма уверена, что их семейному благополучию попросту завидуют. "Зависть – страшная штука. Саша чужим людям помогает, а они рассказывают, что он родных бросил. Его папа замечательно живет. Он оставил себе все, что нажил совместно с мамой. На концерты Саши они тоже ходили: вранье, что их охрана не пропускает. Даже псевдобрат (сводный брат Александра по отцу Антон Выгузов. – При. ред.) приходил на выступления Саши. Этим людям выгодно себя раскручивать, изображать бедных родственников", – высказала уверенность Малинина.

Автор: Наталья Аряева2 ноября 2017, 16:43
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