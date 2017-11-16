Звезда "Уральских пельменей" поразила сексуальным видео

Участница творческого коллектива "Уральские пельмени" Юлия Михалкова удивила фанатов. Она выложила провокационное видео в Сеть.

На официальной странице девушки в Instagram появился ролик, в котором артистка занимается спортом в обтягивающем костюме. В комментарии к публикации девушка напомнила подписчикам о пользе тренажерного зала: "Спорт– это жизнь и красивая фигура! 😉Несмотря на свою загруженность, не забываю про тренировки💪 А утренняя тренировка -это ещё и заряд бодрости на весь день! (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. Прим. редакции)".

Подписчики Михалковой больше внимания уделили не самой тренировке, а внешнему виду девушки: "Секси", "Такая вся красивая и сексуальная пришла в спортзал... пацанам хана!". Многие раскритиковали макияж артистки. Комментаторы считают, что столь яркий мейк-ап не уместен при занятиях спортом. "А на спорт надо ходить с таким макияжем??? Я конечно не знаю, какие у вас там нагрузки, но на спорте люди потеют и постоянно вытирают лицо полотенцем...🤷🏻‍♂️ хотелось бы посмотреть после этого на ваше лицо...", – писали некоторые под видео девушки.