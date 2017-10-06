Шакира и Пике расстались после семи лет сожительства

Звездная пара распалась. Есть мнение, что певица устала от ревности футболиста.

Шакира и Жерар Пике никогда не скандалили, демонстрируя искренние и нежные чувства друг к другу. Они неоднократно сообщали СМИ, что считают семью главным своим "проектом". Подтверждение чувств спортсмена и артистки – двое очаровательных сыновей – Милан и Саша.

Однако в семейной идиллии что-то явно пошло не так. Информированные источники сначала сообщили о ссоре Шакиры и Жерара. Мол, Пике приревновал подругу к певцу Ники Джему, снявшемуся с ней в одном клипе. Затем выяснилось, что Шакира якобы купила себе новый дом в Барселоне и теперь живет там с детьми, отдельно от Пике.

Есть мнение, что певица устала от ревности футболиста, передает HollywoodLife.com. Тот факт, что Жерар запрещал Шакире работать с мужчинами в кадре, подтверждает, что спортсмен довольно подозрителен.

Публикация от Shakira (@shakira) Июн 5 2017 в 11:22 PDT

При этом звезды пока не прокомментировали новость о том, что расстались. Напомним, певица и футболист начали встречаться в 2010 году. Поклонники гадали: когда же будет свадьба. Еще в мае этого года в СМИ ходили слухи, что влюбленные все же решили зарегистрировать брак.

Отметим, у певицы уже был опыт неудачных отношений, которые продолжались 11 лет. Ее расставание с адвокатом Антонио де ла Руа было достаточно некрасивым. "Если я когда-нибудь и выйду замуж, то только за Жерара, – говорила Шакира. – Но на данный момент свадьба ничего не изменит в наших отношениях".