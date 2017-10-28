Виторгану грозит серьезная опасность
Публикация актера вызвала настоящий переполох. Виторган запечатлел остатки завтрака, среди которых оказалась и чашка из под кофе. В кофейной гуще одна из подписчиц заметила пистолет, что считается признаком большой опасности.
"А у вас в чашке пистолет. Будьте осторожны, крупный конфликт", – написала она. "Блин, Максим, посмотри на чашку. Береги себя!" – отметил другой пользователь сети.
Важно добавить, что большинство справочников по толкованию знаков на кофейной гуще указывают, что пистолет – страшное предзнаменование. Специалисты считают, что человеку, в чей чашке заметили очертания этого предмета, следует соблюдать предельную осторожность.
Как писали Dni.Ru, недавно Виторган ужаснул пользователей Сети шутками по смертью. Он выложил в Instagram страшную фотографию: актера запечатлели с петлей на шее.
"Мои планы на утро;-)" – в шутку подписал фотографию артист. Юмор Виторгана вызвал бурю негодования. Пользователи считают, что шутить на такие темы не стоит. Некоторые комментаторы и вовсе опустились до оскорблений. "Плохая примета", – гласит текст одного из сообщений.
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