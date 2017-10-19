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Бузова изменила отношение к Собчак после шокирующих известий

Ольга Бузова. Фото: пресс-служба Ольги Бузовой
Амбиции звезд "Дома-2" зашкаливают. Да и поклонники волнуются и уже делят портфели между звездами.

Продолжение: Кто не будет голосовать за Собчак
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Новость о том, что Ксения Собчак намерена баллотироваться на пост президента России в 2018 году, стала шоком для многих. Такого финта ушами от блондинки, которая славится своими оппозицонными выходками, никто не ожидал. Dni.Ru связались с Ольгой Бузовой, коллегой Ксюши про реалити-шоу "Дом-2", с просьбой прокомментировать амбиции подруги.

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 Собчак идет в президенты

Сюжеты Собчак идет в президенты

Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

"Ксения Анатольевна – а после последних новостей к ней нужно обращаться только с отчеством – молодец! – считает Бузова. – Она пробует себя в новом амплуа, в новой сфере. Ксюша действительно делает все успешно, начиная от участия в реалити-шоу имени себя и заканчивая выпуском глянцевого журнала. Надеюсь, что у нее все получится и, может быть, именно она станет первой девушкой – президентом в России!"

Бузова призналась, что еще больше зауважала Собчак. Интересно, что именно Ольге многие прочат пост премьер-министра России в случае победы Ксюши. "И к последним новостям страны. Я подожду четыре года. Мне пока только 31", – ответила всем Бузова в микроблоге.

Напомним, что Собак еще не зарегистрирована официально в качестве претендента на высокий пост руководителя страны. Ей предстоит собрать несколько сот тысяч подписей в свою поддержку, а на предвыборную кампанию, в случае одобрения ЦИКом, придется потратить, по разным оценкам, до полумиллиарда рублей. 

Автор: Феликс Грозданов19 октября 2017, 15:15
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