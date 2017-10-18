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Звезда "Дома-2" открестилась от страстного поцелуя с Бузовой

Ольга Бузова и Роман Гриценко. Фото: Dni.Ru
Брутальная звезда периметра "Дом-2" Роман Гриценко на днях был застукан за жаркими поцелуями с новоиспеченной певицей Ольгой Бузовой. После чего молодой человек поспешил оправдаться и рассказал, что их с знаменитой блондинкой связывает только страсть к учебе и дружба.
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Нашумевшая новость о том, что участник телестройки "Дом-2 Роман Гриценко якобы крутит роман со скандально известной телеведущей Ольгой Бузовой поразила не только несчастную девушку молодого человека, но и поклонников теледивы. На днях ситуация получила продолжение – в Сети оказалось видео наружного наблюдения, где под покровом ночи Гриценко тепло обнимает Олю и перед тем, как пара заходит в дом, страстно ее целует.

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Ольга Игоревна Бузова телеведущая

Пока одна часть поклонников лила слезы по упущенному счастью Гриценко и его, далеко не в первый раз преданной девушки Лизы Tpиaндaфилиди, вторая уже обсуждала перспективы нового союза. Спустя сутки, герой–любовник решился прокомментировать видео, но попытки оказались более, чем не убедительные. 

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

"У меня серьезные вопросы по учебе и так далее. Я решил пойти на парковку, поговорить с отцом по телефону без микрофонов. Я так иногда делаю. И именно в тот момент приехала Оля, – вспоминает Гриценко в разговоре с @dom2magazine. – Мы обнялись, спросили, как дела и все. Да, объятия длились несколько секунд, ну и что? Как девушка она красивая. Ну, может и ухаживал бы. Не знаю. Сейчас не стал бы. Мы общаемся как друзья"

Ранее, телеведущая признавалась, что до  сих пор не пришла в себя после развода и не готова к серьезным отношениям. Однако экс– супруг Бузовой  Дмитрий Тарасов не скрывает роман с моделью Анастасией Костенко, которая страстно мечтает родить футболисту ребенка.

Автор: Ольга Дордус18 октября 2017, 18:13
ФОТОРЕПОРТАЖ

Возмутительные фото Ольги Бузовой

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