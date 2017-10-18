Звезда "Дома-2" открестилась от страстного поцелуя с Бузовой
Нашумевшая новость о том, что участник телестройки "Дом-2 Роман Гриценко якобы крутит роман со скандально известной телеведущей Ольгой Бузовой поразила не только несчастную девушку молодого человека, но и поклонников теледивы. На днях ситуация получила продолжение – в Сети оказалось видео наружного наблюдения, где под покровом ночи Гриценко тепло обнимает Олю и перед тем, как пара заходит в дом, страстно ее целует.
Пока одна часть поклонников лила слезы по упущенному счастью Гриценко и его, далеко не в первый раз преданной девушки Лизы Tpиaндaфилиди, вторая уже обсуждала перспективы нового союза. Спустя сутки, герой–любовник решился прокомментировать видео, но попытки оказались более, чем не убедительные.
"У меня серьезные вопросы по учебе и так далее. Я решил пойти на парковку, поговорить с отцом по телефону без микрофонов. Я так иногда делаю. И именно в тот момент приехала Оля, – вспоминает Гриценко в разговоре с @dom2magazine. – Мы обнялись, спросили, как дела и все. Да, объятия длились несколько секунд, ну и что? Как девушка она красивая. Ну, может и ухаживал бы. Не знаю. Сейчас не стал бы. Мы общаемся как друзья"
Ранее, телеведущая признавалась, что до сих пор не пришла в себя после развода и не готова к серьезным отношениям. Однако экс– супруг Бузовой Дмитрий Тарасов не скрывает роман с моделью Анастасией Костенко, которая страстно мечтает родить футболисту ребенка.
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