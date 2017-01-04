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Божена Рынска сбежала из России после скандала с Ту-154

Божена Рынска. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Светская львица Божена Рынска, порадовавшаяся гибели журналистов НТВ во время крушения Ту-154 в Черном море, сбежала из России. Судя по записи в соцсетях, Рынска уехала к океану.
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"Океан теплый и очень приятный. Ура", – написала блогерша на своей страничке в Facebook, не уточнив, где именно на находится.

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Божена Львовна Рынска

Божена Львовна Рынска журналист, колумнист, писатель, светская львица

При этом подписчики пожелали Рынске приятного отдыха. "Божена, поделитесь координатами 😍 Отдыхайте и наслаждайтесь видами, ни о чем не думайте)
Океан расслабляет и забирает все переживания и неприятные мысли 😘Будем ждать фотки с отдыха в инстаграмме 😏 🌊 🌴 🍹", – отметила одна из поклонниц светской львицы. 

Примечательно, что в последний раз Рынску видели в Москве около недели назад, когда она вызывала скорую помощь. Также в одном из интервью она утверждала, что не собирается покидать Россию. 

Как писали Dni.Ru, громкий скандал разразился после того, как на страничке Божены Рынской в Facebook появился оскорбительный пост, в котором она выражала радость по поводу гибели в авиакатастрофе Ту-154 журналистов НТВ. "Встаешь, а тут такое. Весь ансамбль Александрова.... весь! – написала она. – Нет бы весь борт НТВ... Ну почему именно музыканты?! Почему прекрасный ансамбль? Спасибо, конечно, боженьке за бонус в виде съемочной группы НТВошек, но остальные-то почему?.." 

Позже из микроблога Рынской этот пост исчез, и уже в другом сообщении она попыталась объяснить свою позицию. "В 2013 году я чуть не умерла. Физически чуть не умерла из-за травли НТВ, – пояснила Божена. – Этот канал распространял ложь про меня, клеветал, целенаправленно доводил до самоубийства... Осиновый кол в могилу каждому". 

Автор: Виталий Петров4 января 2017, 11:48
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Фото пассажиров разбившегося Ту-154

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