Божена Рынска сбежала из России после скандала с Ту-154

Светская львица Божена Рынска, порадовавшаяся гибели журналистов НТВ во время крушения Ту-154 в Черном море, сбежала из России. Судя по записи в соцсетях, Рынска уехала к океану.

"Океан теплый и очень приятный. Ура", – написала блогерша на своей страничке в Facebook, не уточнив, где именно на находится.

При этом подписчики пожелали Рынске приятного отдыха. "Божена, поделитесь координатами 😍 Отдыхайте и наслаждайтесь видами, ни о чем не думайте)

Океан расслабляет и забирает все переживания и неприятные мысли 😘Будем ждать фотки с отдыха в инстаграмме 😏 🌊 🌴 🍹", – отметила одна из поклонниц светской львицы.

Примечательно, что в последний раз Рынску видели в Москве около недели назад, когда она вызывала скорую помощь. Также в одном из интервью она утверждала, что не собирается покидать Россию.

Как писали Dni.Ru, громкий скандал разразился после того, как на страничке Божены Рынской в Facebook появился оскорбительный пост, в котором она выражала радость по поводу гибели в авиакатастрофе Ту-154 журналистов НТВ. "Встаешь, а тут такое. Весь ансамбль Александрова.... весь! – написала она. – Нет бы весь борт НТВ... Ну почему именно музыканты?! Почему прекрасный ансамбль? Спасибо, конечно, боженьке за бонус в виде съемочной группы НТВошек, но остальные-то почему?.."

Позже из микроблога Рынской этот пост исчез, и уже в другом сообщении она попыталась объяснить свою позицию. "В 2013 году я чуть не умерла. Физически чуть не умерла из-за травли НТВ, – пояснила Божена. – Этот канал распространял ложь про меня, клеветал, целенаправленно доводил до самоубийства... Осиновый кол в могилу каждому".