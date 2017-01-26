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Актрису Калманович поздравляют с беременностью
На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Анастасия Калманович, проводящая отпуск в теплой стране на берегу океана, опубликовала снимок, который произвел нешуточный переполох среди ее подписчиков. "Пора рассказать правду..." – написала Калманович рядом с фотографией, на которой запечатлен весьма округлившийся живот (или что-то похожее на него).
Подписчики немедленно решили, что Анастасия беременна, и осыпали ее комплиментами и поздравлениями. "Мои Поздравления 🌹🌹🌹🌹🌹", "!!!!!!! Круто!!!!! Кудряшку в студию!!!!!!!! Поздравляю!!!!🌹", "Aaaaaaaa, урааааа, миру нужны красивые и умные люди, счастье есть, Вы неподражаемая !❤👍😁", "Вау! Ура! Поздравляю! Больше блондинов в нашу жизнь!" – так звучали комментарии обрадованных фанатов.
Кстати, среди таких оказались актриса Валентина Рубцова и ожидающая второго сына Катя Гордон. "Настенькаааааа,Счастье!!!!!Умница!!!!!!!!😘" – написала звезда сериалов "Универ" и "СашаТаня". А вот Катя оказалась лаконичной. "Как и я;))" – коротко определила Гордон.
Впрочем, не все подписчики решили, что Калманович ждет ребенка. "Какая то непонятная поза)))))) с ногами что-то странное 😂", "А как же в декабре фотки с плоским животом? Может пора рассказать правду о том как я отьелась за праздники?😂", "Так хочется обрадоваться, но что-то чуется развод😊", "Это не животик", " было бы здОрово. Жаль шутка. )" – прокомментировали интригующий снимок другая часть подписчиков.
Напомним, после убийства ее мужа Шабтая Калмановича Анастасия живет в Латвии. В новом браке с диджеем Федором Фоминым у нее подрастает сын. От Шабтая у Анастасии есть дочь Даниэлла.
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