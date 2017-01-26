Актрису Калманович поздравляют с беременностью

Анастасия Калманович продемонстрировала интригующее фото. Многочисленные друзья и поклонники немедленно начали поздравлять артистку с беременностью.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Анастасия Калманович, проводящая отпуск в теплой стране на берегу океана, опубликовала снимок, который произвел нешуточный переполох среди ее подписчиков. "Пора рассказать правду..." – написала Калманович рядом с фотографией, на которой запечатлен весьма округлившийся живот (или что-то похожее на него).

Подписчики немедленно решили, что Анастасия беременна, и осыпали ее комплиментами и поздравлениями. "Мои Поздравления 🌹🌹🌹🌹🌹", "!!!!!!! Круто!!!!! Кудряшку в студию!!!!!!!! Поздравляю!!!!🌹", "Aaaaaaaa, урааааа, миру нужны красивые и умные люди, счастье есть, Вы неподражаемая !❤👍😁", "Вау! Ура! Поздравляю! Больше блондинов в нашу жизнь!" – так звучали комментарии обрадованных фанатов.

Кстати, среди таких оказались актриса Валентина Рубцова и ожидающая второго сына Катя Гордон. "Настенькаааааа,Счастье!!!!!Умница!!!!!!!!😘" – написала звезда сериалов "Универ" и "СашаТаня". А вот Катя оказалась лаконичной. "Как и я;))" – коротко определила Гордон.

Фото опубликовано nastiafomkalmanovich (@nastiafomkalmanovich) Янв 23 2017 в 2:28 PST

Впрочем, не все подписчики решили, что Калманович ждет ребенка. "Какая то непонятная поза)))))) с ногами что-то странное 😂", "А как же в декабре фотки с плоским животом? Может пора рассказать правду о том как я отьелась за праздники?😂", "Так хочется обрадоваться, но что-то чуется развод😊", "Это не животик", " было бы здОрово. Жаль шутка. )" – прокомментировали интригующий снимок другая часть подписчиков.

Напомним, после убийства ее мужа Шабтая Калмановича Анастасия живет в Латвии. В новом браке с диджеем Федором Фоминым у нее подрастает сын. От Шабтая у Анастасии есть дочь Даниэлла.