Артистка Цой попрощалась с жизнью

Популярная артистка Анастасия Цой едва не попала под копыта лошади. По признанию женщины, в тот миг она попрощалась с жизнью.

Прошедший 2016 год мог стать последним в жизни Анастасии Цой. На съемках проекта "Золотая Орда" ее чуть не затоптал конь по кличке Варвар. В начале своего рассказал артистка призналась, что была в восторге от своей роли, а фехтовать и скакать на лошади ей было легко, потому что в ГИТИСе у нее было "отлично" по фехтованию, а еще она мастер спорта по конкуру.

Однако даже это обстоятельство не спасло Цой от ЧП. "В ту смену я весь день провела верхом, устали и кони, и люди. Начался красивый закат, и режиссер Тимур Алпатов решил снять сцену, как я с воинами ухожу на лошадях в закат: "Быстрее, пока свет не ушел! Настя, в седло!" Мне дали самого лютого коня по кличке Варвар. Его боялись даже профессиональные каскадеры. Я поскакала последней, а Варвар привык быть первым, и он понес меня со всей силы, но вдруг споткнулся и начал падать, я поняла, что сейчас я упаду прямо перед ним и он меня растопчет. Несколько мгновений я прощалась с жизнью..." – цитирует Анастасию "Собеседник".

Популярная артистка призналась, что очень испугалась. "Но за долю секунды до падения я ударила коню по зубам железным кренделем, он рефлекторно поднял голову и удержался на ногах", – завершила рассказ Цой.

Самое интересное, что режиссер не заметил никаких проблем с поведением коня и артистки. "Стоп! Снято! Молодец! Это было гениально! Ты свободна", – сказал мне Тимур, когда я вся зелененькая доплелась до плейбэка с трясущимися ручками и ножками..." – сообщила Анастасия.

Напомним, 29-летняя актриса уже пять лет в разводе с сыном Иосифа Кобзона Андреем. Тем не менее они сохранили дружеские отношения и даже вместе провели новогодние каникулы с их восьмилетним сыном Мишей на одном из горнолыжных курортов Испании.