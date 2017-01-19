Известный актер разбился на лошади

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Как сообщает Reuters, Лау госпитализирован с довольно серьезными травмами в области таза и позвоночника. Все произошло на съемках рекламного ролика в Таиланде. Актер не удержался в седле и угодил прямиком под копыта лошади.
Лау был в срочном порядке доставлен в Гонконг на специальном медицинском транспорте. В настоящее время информация о состоянии актера в прессу не поступала.
Энди Лау считается одним из самых успешных актеров Гонконга. Он прославился в начале 80-х, исполнив роль То Мина в фильме "Люди в лодках", который транслировался на одном из центральных китайских телеканалов.
Помимо актерской карьеры, Лау известен и как талантливый музыкант. На Паралимпийских играх в Пекине в 2008 году он исполнил официальную песню соревнований. Он регулярно дает концерты, путешествует с гастролями и лично занимается съемками музыкальных клипов.
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