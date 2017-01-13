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Избранница танцующего миллионера прячет живот

Джанлука Вакки. Фото: instagram.com/gianlucavacchi
Поклонники подозревают, что скоро Джанлука Вакки станет отцом. К такому выводу пришли подписчики аккаунта супруги танцующего миллионера, которая внезапно стала прятать фигуру.
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Многочисленные фанаты танцующего миллионера Джанлуки Вакки, внимательно следящие за жизнью своего кумира, заподозрили неладное. Поводом для подозрений стала фотография, на которой "голубоглазый обаяшка" (так нежно некоторые фанаты называют бизнесмена) запечатлен с молодой супругой, обнимая ее за талию. По мнению особо внимательных зрителей, живот Джорджии (так зовут жену Джанлуки) предательски выпирает. "Она беременна?", "Вау, да она беременна!", "Она точно ждет ребенка", – так звучала часть комментариев.

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Подогревает предположения о своем интересном положении и сама Джорджия. В последнее время возлюбленная танцующего миллионера одевается исключительно в свободные наряды, не сковывающие движений. Причем подчас эта одежда надета на Джорджию в несколько слоев, отчего стройная фигура брюнетки оказывается абсолютно бесформенной.

Если Джорджия действительно беременна, то будущий ребенок окажется для танцующего миллионера первенцем. Впрочем, как и для самой 30-летней женщины.

Напомним, Джанлука Вакки  получил известность благодаря видео, на котором подтянутый и привлекательный не по годам мужчина зажигательно танцевал с миловидной стройной длинноволосой брюнеткой под ритмичную музыку.

Вскоре оказалось, что мужчина не только красив, но и богат (собственно, поэтому его и прозвали "танцующим миллионером"). Джанлука Вакки получил такую популярность, что его даже пригласили в Россию. Миллионер стал гостем передачи Андрея Малахова "Пусть говорят" и посетил несколько столичных мероприятий.

Автор: Наталья Аряева13 января 2017, 16:50

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