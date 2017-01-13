Жена ушла от звезды шоу "Точь-в-точь" после измены

Бывшая теща Евгения Кунгурова сообщила подробности. По ее словам, певцу "не хватило культуры и мозгов".

Новость о том, что участник проекта "Точь-в-точь" Евгений Кунгуров на съемках телешоу закрутил роман с коллегой Еленой Максимовой, стала для всех неожиданностью. А когда Кунгуров ушел из семьи ради своей новой фаворитки, удивление сменилось шоком. Мама его бывшей жены Натальи Троицкой, актриса театра и кино Валентина Карева, поделилась своим мнением о произошедшем.

"Всему виной измена Жени. Когда они поженились с Наташей, Кириллу, моему внуку, было пять лет, он полюбил отчима, да и все мы Кунгурова в свою семью приняли. Он тогда еще не был известным артистом. Увы, у нас нигде не учат быть верным своей второй половинке и чтобы мужчина, который женится, брал ответственность перед своей семьей", – говорит Карева.

"Женя ушел, так и не сделав нужного шага, если не считать каких-то его интервью. Я понимаю, когда муж валяется в ногах у жены или еще какие-то серьезные попытки примирения делает. Кунгуров же только робко намекал, что, мол, мог бы и вернуться. Но этого явно недостаточно, чтобы простить предательство. Вы поймите, Наташа стала не просто женой для него, а чем-то больше: директором у него работала, всюду сопровождала, холила и лелеяла, из театра на время ушла. Наташа многое сделала в свое время, чтобы Женя стал популярным, она чуть старше и опытнее его. А что получила в итоге?" – возмущена бывшая теща Кунгурова.

"Как сказала моя знакомая, ему не хватило культуры и мозгов, чтобы сохранить брак. Он не учел, что спустя время узнаваемость пройдет и падать с небес на землю будет очень больно. В общем, Женя потерял не только Наташу, но и нас всех, семью, которая его очень любила, нежно и трепетно относились", – цитирует Валентину Кареву портал Eg.Ru.