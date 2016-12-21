Разлучница-телеведущая похвасталась обручальным кольцом

Сексапильная ведущая шоу Первого канала "На 10 лет моложе" Светлана Абрамова выходит замуж. Телезвезда, которую обвиняют в том, что она разрушила семью своего избранника, похвасталась обручальным кольцом.

О том, что Абрамова якобы увела мужчину из семьи, светские СМИ сообщили в октябре. Телеведущая закрутила роман с Антоном Шкуренко, когда он еще был в браке с другой. Об этом репортерам рассказала подруга его бывшей жены Валерии.

Отношения Светланы и на тот момент еще женатого Антона оказались настолько серьезными, что об этом узнала его благоверная. Женщина не стерпела предательства и подала на развод, обобрав бывшего мужа до нитки.

Сама телеведущая говорила, что их с бойфрендом отношения длятся уже три года, они живут вместе и даже думают пожениться и обзавестись детьми.

Похоже, Шкуренко действительно созрел для нового брака. Светлана показала в Instagram кольцо с бриллиантом, которое ей подарил возлюбленный. "Наступает момент и мы получаем самое лучшее предложение ❤️", – лаконично подписала памятное фото Абрамова.

Фото опубликовано Светлана Абрамова (@sveta_abramova) Дек 21 2016 в 12:51 PST

На своей официальной страничке Светлана с завидной регулярностью публикует совместные фото с женихом. На снимках влюбленные кажутся абсолютно счастливыми.

Вечерние прогулки по Москве ☃️☃️✨ Фото опубликовано Светлана Абрамова (@sveta_abramova) Дек 17 2016 в 10:30 PST

Примечательно, что бывшая жена Антона так и узнала о его изменах. Она увидела его на фото рядом с Абрамовой в светской хронике. По словам подруги экс-супруги Шкуренко, он делал вид, что уезжает по делам, а сам мчался к именитой любовнице.

Фото опубликовано Светлана Абрамова (@sveta_abramova) Дек 18 2016 в 2:56 PST

"И так он очень долго пудрил мозги Лере. До тех пор, пока ей на глаза не попался журнал, на страницах которого ее гламурный муженек красовался с телеведущей. Это было аккурат перед 8 Марта. Хороший подарочек, правда? Только представьте, какой шок она испытала!" – не скрывает своего возмущения подруга.