Барда Александра Новикова отпустили из полиции после допроса по делу о мошенничестве при строительстве поселка "Бухта Квинс" в Екатеринбурге
Молодая женщина не намерена прозябать в нищете
Знаменитая подруга Дайнеко родила дочь
Кожевникова родила дочку в известном среди российских звезд – клиническом госпитале "Лапино". 32-летняя актриса стала мамой впервые.
Одной из первых, кто обнародовал радостную новость, стала подруга Кожевниковой Виктория Дайнеко. "Моя родная @valeria_kozhevnikova! Моему счастью нет предела! Сидела на иголках всю неделю и как будто сама должна была родить со дня на день так волновалась! Я ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ТЕБЯ ПОЗДРАВЛЯЮ с рождением ДОЧЕНЬКИ!!! Это самое большое счастье на свете и оно ни с чем на свете не сравнится!!! Наслаждайтесь долгожданной встречей!!! Ждём с нетерпением знакомства с нашей маленькой подружкой!!" – написала певица в своем Instagram.
Кожевникова тоже поспешила поделиться прибавлением с поклонниками. "Я уже держу на руках это маленькое чудо, мою маленькую, красивую девочку, мою дочку", – написала она. В комментариях фанаты актрисы бурно поздравляли новоиспеченную маму: "Поздравляю, здоровья малышке и вам!", "Леночка!!! Поздравляем вас!!! Какое же это волшебство!!! С чудом вас!!! Любим!!! Целуем!!! ))) вы наша киношная мама ))) навсегда)))", "Будьте счастливы девочки!!!!!!".
Валерия Кожевникова –
российская актриса кино. Зрители знают ее по сериалу "Королева красоты", в
котором она исполнила яркую и
трагичную роль манекенщицы Дины Радовой. Также в фильмографии Кожевниковой картины "Клим", "Шоу
века", "Охотники". Девушка снялась и в нескольких музыкальных клипах, в
частности, была задействована в видео на песню "Бей себя" Виктории Дайнеко.
Сбой движения поездов произошел на Серпуховско-Тимирязевской линии
В семье популярной актрисы счастливое пополнение
Как Евгений Джугашвили провел последние минуты жизни
Ведущая известной передачи "Дом-2" сама повеселилась на дне рождения