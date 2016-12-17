Знаменитая подруга Дайнеко родила дочь

Подруга певица Виктории Дайнеко, актриса Валерия Кожевникова стала мамой. Актриса родила в модном среди российских звезд госпитале "Лапино".

Кожевникова родила дочку в известном среди российских звезд – клиническом госпитале "Лапино". 32-летняя актриса стала мамой впервые.

Одной из первых, кто обнародовал радостную новость, стала подруга Кожевниковой Виктория Дайнеко. "Моя родная @valeria_kozhevnikova! Моему счастью нет предела! Сидела на иголках всю неделю и как будто сама должна была родить со дня на день так волновалась! Я ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ТЕБЯ ПОЗДРАВЛЯЮ с рождением ДОЧЕНЬКИ!!! Это самое большое счастье на свете и оно ни с чем на свете не сравнится!!! Наслаждайтесь долгожданной встречей!!! Ждём с нетерпением знакомства с нашей маленькой подружкой!!" – написала певица в своем Instagram.

Фото опубликовано Victoria Daineko (@victoriadaineko) Дек 16 2016 в 12:22 PST



Кожевникова тоже поспешила поделиться прибавлением с поклонниками. "Я уже держу на руках это маленькое чудо, мою маленькую, красивую девочку, мою дочку", – написала она. В комментариях фанаты актрисы бурно поздравляли новоиспеченную маму: "Поздравляю, здоровья малышке и вам!", "Леночка!!! Поздравляем вас!!! Какое же это волшебство!!! С чудом вас!!! Любим!!! Целуем!!! ))) вы наша киношная мама ))) навсегда)))", "Будьте счастливы девочки!!!!!!".

Фото опубликовано Valeria Kozhevnikova (@valeria_kozhevnikova) Дек 16 2016 в 12:08 PST

Валерия Кожевникова – российская актриса кино. Зрители знают ее по сериалу "Королева красоты", в котором она исполнила яркую и трагичную роль манекенщицы Дины Радовой. Также в фильмографии Кожевниковой картины "Клим", "Шоу века", "Охотники". Девушка снялась и в нескольких музыкальных клипах, в частности, была задействована в видео на песню "Бей себя" Виктории Дайнеко.

