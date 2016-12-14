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Джигурда оправдался за "альфонса"
Также, по мнению Джигурды, неопровержимым доказательством его способности зарабатывать деньги является наличие у него платиновой банковской карты. Фотографии документов Никита сопроводил традиционным посланием в стихотворной форме: "Платиновая карта дается далеко не всем, нет у ЖОРИНА фарта, а у меня – проблем; не все договорА увезла богиня АНИС. Я люблю ТЕБЯ, БогоРОДица! УРА! Все за**ись!"
Напомним, в конце октября Марина Анисина подала на развод с актером. Спортсменка написала в заявлении на расторжение брака следующее: "С Джигурдой Н.Б. имеются существенные и неустранимые противоречия, у нас разное понимание семьи, роли супругов в семье, различное отношение к воспитанию детей, из-за чего происходят ссоры и невозможно совместное проживание и сохранение семьи".
Позже адвокат Анисиной Сергей Жорин на своей странице в соцсети назвал артиста альфонсом. "Когда Джигурда заявляет о каких-то пацанских разборках, хочется напомнить ему, что человек, живущий за счет женщины (альфонс) и позорящий ее на всю страну, вряд ли может считаться пацаном. Особенно после сегодняшнего заявления Джигурды о нетрадиционной сексуальной ориентации".
Очевидно, теперь актер положил конец всяческим пересудам, продемонстрировав, что не раз выступал на концертах и зарабатывал при этом неплохие деньги. Однако пока неясно, поможет ли это ему вернуть любимую женщину – недавно актер подал апелляционную жалобу на решение суда о расторжении брака. Никита Борисович потребовал дать их семье три месяца на примирение.
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