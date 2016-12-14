Джигурда оправдался за "альфонса"

Актер Никита Джигурда предоставил доказательства того, что не жил за счет бывшей супруги Марины Анисиной, а зарабатывал на хлеб честным трудом. Артист выложил в соцсети договоры, согласно которым он неоднократно выступал на концертах, а Анисина являлась его агентом.

Также, по мнению Джигурды, неопровержимым доказательством его способности зарабатывать деньги является наличие у него платиновой банковской карты. Фотографии документов Никита сопроводил традиционным посланием в стихотворной форме: "Платиновая карта дается далеко не всем, нет у ЖОРИНА фарта, а у меня – проблем; не все договорА увезла богиня АНИС. Я люблю ТЕБЯ, БогоРОДица! УРА! Все за**ись!"

Напомним, в конце октября Марина Анисина подала на развод с актером. Спортсменка написала в заявлении на расторжение брака следующее: "С Джигурдой Н.Б. имеются существенные и неустранимые противоречия, у нас разное понимание семьи, роли супругов в семье, различное отношение к воспитанию детей, из-за чего происходят ссоры и невозможно совместное проживание и сохранение семьи".

Позже адвокат Анисиной Сергей Жорин на своей странице в соцсети назвал артиста альфонсом. "Когда Джигурда заявляет о каких-то пацанских разборках, хочется напомнить ему, что человек, живущий за счет женщины (альфонс) и позорящий ее на всю страну, вряд ли может считаться пацаном. Особенно после сегодняшнего заявления Джигурды о нетрадиционной сексуальной ориентации".

Фото опубликовано НИКИТА ДЖИГУРДА (18+) (@instadzhigurda) Июл 17 2015 в 9:28 PDT

Очевидно, теперь актер положил конец всяческим пересудам, продемонстрировав, что не раз выступал на концертах и зарабатывал при этом неплохие деньги. Однако пока неясно, поможет ли это ему вернуть любимую женщину – недавно актер подал апелляционную жалобу на решение суда о расторжении брака. Никита Борисович потребовал дать их семье три месяца на примирение.