Сябитова горюет в одиночестве

Ведущая программы "Давай поженимся" Роза Сябитова призналась, что иногда чувствует себя очень одинокой. Тем не менее сваха не унывает и утверждает, что не хочет впускать мужчину в свою жизнь.

"Женатый мужчина живет дольше, потому что женщина ухаживает за ним, следит за здоровьем, – пояснила ведущая. – Мужчина сам не умеет этого делать, поэтому и женится, чтобы продлить жизнь. Женщина отдает ему много физических, умственных и эмоциональных усилий, тем самым укорачивая свой век. Поэтому, когда становится горестно в одиночестве, я анализирую за и против жизни с мужчиной и понимаю: нет. Грусть пройдет – я позвоню друзьям или схожу в спортзал, а потом переключусь на что-то другое".

Сябитова опасается, что мужчина в корне изменит ее образ жизни. "Как только я начинаю представлять, что он будет лежать на моей кровати – сопеть, болеть, а я не смогу поехать куда хочу. Не смогу сниматься неделями допоздна, потому что начнутся разборки и выяснение отношений. Оно мне надо в моем возрасте? Нет", – цитирует Сябитову "Телепрограмма".

Тем не менее Роза советует одиноким женщинам не стесняться брать инициативу на себя во время знакомства с потенциальными "принцами". "Если вы хотите личного счастья, надо что-то делать. Мужчина не позвонит по телефону и не скажет: "Люся, выходи. Это я, мужчина твоей мечты". Найти мужчину – это как найти хорошую работу. Надо приложить усилия... Помогайте Богу, судьбе. Чудо можно устроить только собственными руками", – утверждает звезда.

Новый год, по мнению Сябитовой, – прекрасное время для начала романа. Праздничные вечеринки способствуют завязыванию отношений. "Идите туда, где много мужчин. Принимая приглашение на вечеринку, обязательно поинтересуйтесь, будут ли в гостях свободные друзья-мужчины. В компании, выбрав мужчину, кокетничайте, подайте сигнал, чтобы он понял, что понравился вам", – советует Роза.