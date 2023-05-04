Отказывается продолжать потомство: названа причина бездетности звезды сериала "Ольга"

Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей недели

Прощание с Филиппом Киркоровым: У гроба знаменитости выстроились сотни россиян с цветамиПрощание с Филиппом Киркоровым: У гроба знаменитости выстроились сотни россиян с цветами Не стало Софии Ротару: звезду помянули на громкой церемонииНе стало Софии Ротару: звезду помянули на громкой церемонии "Я просто жил": Последние слова ушедшего после болезни Пьехи ранят до глубины души "Я просто жил": Последние слова ушедшего после болезни Пьехи ранят до глубины души Развод и девичья фамилия: нарожавшая от Матвеева Боярская потеряла всеРазвод и девичья фамилия: нарожавшая от Матвеева Боярская потеряла все

Лента новостей

Четверг 4 мая

06:06Отказывается продолжать потомство: названа причина бездетности звезды сериала "Ольга" 04:19Чудесное спасение щенка со сломанной челюстью растрогало до слез – видео 02:07Цены на "малогабаритки" начинаются от 4 млн 00:03"Я собираюсь убить короля": слетевшая с катушек Кейт Миддлтон метит на трон 21:31Умерла звезда сериала "Богатые тоже плачут" 21:20"Побойся Бога!": разорвавшая тело покойного Зайцева толпа не довезла его до морга 20:20Потеряла много времени: врач вынес вердикт столкнувшейся с раком Гузеевой 19:20"Все закончилось": Стало известно об уходе истерзанной болезнью Долиной 18:20"Семь лет тюрьмы": показавший голый зад на святой земле Панин круто поплатился 17:40"Поработила всю страну": прилетевшая в Москву Пугачева сделала всех своих бывших одной семьей 17:00"Божие благословение!": Ольга Кормухина сообщила о рождении дочери 16:40"Наплевать на него!": Ковальчук поставила крест на распухшем донельзя Харламове 16:20"Не каждая мама на это решится": Прилучный и Брутян отказались от новорожденного малыша 16:00"Уйдет вслед за ними": кого зовут покойники Зайцев и Юдашкин 15:40Похороны в Москве: Пугачеву доставили из Израиля после страшной новости о смерти 15:20"Нами манипулируют": почему друзья и родные высасывают энергию 15:00"Операция является ювелирной": застрявшему задом Киркорову отрезали болтающийся стыд 14:40Ничего не соображал и почти не двигался: щемящие предсмертные кадры ухода Зайцева 14:22Врачи не успели: Алексея Панина не стало в Израиле 14:06"Муж выгоняет": Наплодившую семеро по лавкам Костенко настигла участь брошенки Бузовой 13:40"Сделал все, что мог": объявлено о завершении карьеры Димы Билана 13:20"Не выдержал организм": Резко побелевший Винокур отправился на небеса 13:00Вдали от обезумевшей толпы: печальные новости о похоронах Зайцева 12:40Развод тяжело ранит: Чумаков отверг пузатую Ковальчук ради губастой фанатки 12:20"Валя чувствовал": Стриженова припала губами к покойному Юдашкину 12:00Замешаны чиновники? Черные риелторы придумали новую схему обмана 11:40"Я должна разорвать эту связь": Муцениеце разрыдалась из-за ребенка Прилучного и Брутян 11:20Адептам Чубайса жестко дали по рукам: готовится новый запрет 11:00"И этому дала": Мужик засунул головку между ног раскоряченной Волочковой под камерой 10:34К девочкам дышал ровно: о браке по расчету стало известно только после смерти Юдашкина 10:26Баснословная сумма: сколько Самойлова и Джиган вбухали в роскошное жилье 10:00"Замечательный прием": заглянувший к Пугачевой Панин вылизал язычком нежную дырочку 09:40Анастасию Заворотнюк окружила толпа: скончалась звезда сериала "Моя прекрасная няня" 09:20"Хочет еще детей": Напускавший в пробирку Петросян осчастливил молодую жену 09:00"Бездомный алкаш": Кравец пристыдила родных за издевательство над трупом бедолаги Зайцева 08:40"Состоит из лозунгов и подмены понятий": наваливший в штаны SHAMAN вышел в люди с душком 08:20Тело не хотят показывать: Объявившегося покупателя замка Пугачевой стерли с лица земли 08:00В Новой Москве растет доля жилья с отделкой 06:10Почему власти решили раздать деньги россиянам: объяснил эксперт 04:24"Мистика": Светлаков и Дружко вляпались в бесовщину и проклятия 02:13Две трети россиян верят в рост цен на жилье 01:07"Бил ребенка и подстраивал ДТП": властная мать из Твери вынудила сына уничтожить его жену 00:04"У меня герпес": мерзкий поцелуй Олешко с мужиком вызвал оторопь 22:00Ефремов о патриотизме в шоу-бизнесе: Важно не превращаться в крыс 21:20Зепюр Брутян родила Павлу Прилучному ребенка 21:00"Раз – и ушел!": почему смерть тяжелобольного Юдашкина стала потрясением для страны 20:40"Звериный аппетит!": сияющую от счастья Собчак поздравляют с беременностью 20:20Правда о Юдашкине всплыла после его смерти: каким он был на самом деле? 20:00Счета заблокированы: у сбежавшей за границу Самойловой серьезные проблемы 19:40Торгующая пельменями Гузеева дала совет оставшемуся без штанов Диброву
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Отказывается продолжать потомство: названа причина бездетности звезды сериала "Ольга"

Отказывается продолжать потомство: названа причина бездетности звезды сериала "Ольга"
79

Стало известно, почему актриса до сих пор не стала мамой

Ксения Суркова известна зрителям по сериалам "Ольга", "Закрытая школа", "Второе дыхание" и многим другим нашумевшим проектам. К своим 33 годам актриса преуспела в карьере, но до сих пор не стала мамой. Звезда утверждает, что еще не готова взять на себя роль родителя. По мнению психотравматолога, у подобной нерешительности в вопросах пополнения могут быть вполне объяснимые причины.

Пятый канал побеседовал с доктором психологических наук Оксаной Защиринской. Если верить психотравматологу, можно сделать вывод, что Ксения Суркова отказывается продолжать потомство не просто так. По словам Защиринской, некоторые женщины и мужчины не хотят становиться родителями по ряду причин, связанных с их детством.

"Например, человек считает себя нежеланным ребенком, либо так и недополучил тепла, заботы, любви. И может искренне считать, что дети должны либо получить что-то очень-очень большое, существенное, в плане психологической поддержки, либо вообще детей не мучить", – заявила Оксана Защиринская.

Кроме того, неготовность к родительству может быть связана с образом жизни и психотипом человека. С появлением детей обычно не спешат карьеристы, ставящие во главу угла свои профессиональные и финансовые цели. Также эксперт объяснила, что иногда нежелание обзаводиться потомством возникает из-за отсутствия опыта общения с маленькими детьми. Нельзя отрицать, что именно в этом может крыться причина бездетности звезды сериала "Ольга".

4 мая 2023, 06:06
Ксения Суркова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Катерина Шпица поразила внешним видом на премьере сериала "Коса"

Эвелина Бледанс. Фото: пресс-служба
Денис Косяков. Фото: пресс-служба
Ксения Суркова. Фото: пресс-служба
Анна Банщикова. Фото: пресс-служба
Ольга Сутулова. Фото: пресс-служба
Дарья Повереннова. Фото: пресс-служба
Мария Голубкина. Фото: пресс-служба
Оксана Карас со спутником. Фото: пресс-служба
Катерина Шпица. Фото: пресс-служба
Илья Бачурин. Фото: пресс-служба

По теме

"Едва не отправилась на тот свет": Троянова из сериала "Ольга" вышла на связь после исчезновения

"Мистика": Светлаков и Дружко вляпались в бесовщину и проклятия

"Мистика": Светлаков и Дружко вляпались в бесовщину и проклятия
Сергей Светлаков и Сергей Дружко столкнулись с необъяснимым. Оказывается, после того как Сергей Светлаков перестал сниматься в юмористических миниатюрах, он ушел, как говорится, в длинный метр.

В Голливуде снимут сериал по книгам про Гарри Поттера

В Голливуде снимут сериал по книгам про Гарри Поттера
Участие примет и Джоан Роулинг. Как сообщает RT, в основу каждого сезона ляжет одна из семи книг про "мальчика, который выжил".

Что посмотреть в апреле: лучшие сериалы месяца

Что посмотреть в апреле: лучшие сериалы месяца
Не пропустите яркие новинки Если вы все еще задаетесь вопросом "Что посмотреть вечером", сохраняйте подборку лучших сериалов апреля.

Потеряла дочь и не пришла на похороны мужа: что случилось со звездой "Кармелиты" Жемчужной

Потеряла дочь и не пришла на похороны мужа: что случилось со звездой "Кармелиты" Жемчужной
Артистке пришлось столкнуться с тяжелыми утратами Екатерина Жемчужная – одна из главных артисток цыганского театра "Ромэн" и звезда многих фильмов.

Никогда не была замужем и променяла кино на шляпки: как живет звезда "Тайн следствия" Яковлева

Никогда не была замужем и променяла кино на шляпки: как живет звезда "Тайн следствия" Яковлева
Актриса ушла из проекта и посвятила себя новому занятию Юлия Яковлева знакома зрителям по сериалу "Тайны следствия".

Выбор читателей

02/05ВтрМолча помахал всем на прощание: обнародована душераздирающая предсмертная съемка Юдашкина 02/05Втр"Рак": рухнувшей в ноги врачам Гузеевой осталось недолго 03/05СрдК девочкам дышал ровно: о браке по расчету стало известно только после смерти Юдашкина 03/05СрдВрачи не успели: Алексея Панина не стало в Израиле 02/05ВтрЗапретили въезд: припавшая к стакану Орбакайте еле ворочает языком 02/05Втр"Скоро станет мамой": Ковальчук перестала скрывать живот