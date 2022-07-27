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Облысел, не женился и в свои 39 живет с мамой: куда пропал рыжий актер из "Ералаша" Александр Лойе

Облысел, не женился и в свои 39 живет с мамой: куда пропал рыжий актер из "Ералаша" Александр Лойе

Актер прославился еще школьником, а теперь о нем почти ничего не слышно.
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Многие россияне помнят Александра Лойе еще маленьким мальчиком. В детстве актер развлекал зрителей в многочисленных сериях "Ералаша", снимался в рекламе "Херши-колы" и был настоящей звездой. Карьера рыжего мальчугана складывалась успешно, а потом он неожиданно ушел в тень. Теперь, в свои 39 лет, Александр почти не появляется на экранах и предпочитает не впускать в свою жизнь посторонних.

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Александр Лойе появился на свет в 1983 году. Будущий артист рос непоседливым и энергичным ребенком, а в кино попал буквально по счастливой случайности. Недалеко от дачи, где отдыхала семья Лойе, проходили съемки картины "Благородный разбойник Владимир Дубровский". Мальчик подглядывал за процессом вместе с друзьями и привлек внимание режиссера Вячеслава Никифорова. Так Саша получил свою первую роль и появился на экранах в небольшом эпизоде.

Вскоре после дебюта в кино на конопатого мальчика посыпались новые предложения. Он сыграл еще в нескольких фильмах, снялся у знаменитого Гайдая, а затем попал в "Ералаш". Благодаря съемкам и популярности Александр не только избавился от комплексов, но и стал главным кормильцем в семье в тяжелые времена. В 90-е, когда родители юного актера лишились работы, он сыграл хулигана Сидорова в рекламе "Херши-колы". На солидный гонорар семья смогла купить новую стиральную машину.

В подростковом возрасте Александр сыграл главную роль в фильме "Приключения Солнышкина". Затем в его карьере случилось затишье, которое затянулось на пять лет. Несмотря на перерыв, актер не усомнился в выборе профессии и решил поступать в театральный. Первый год Лойе учился в ГИТИСе, а после ушел в Щепкинское училище. В кино знакомый зрителям рыжий мальчишка вернулся уже повзрослевшим юношей.

В 2006 году Александр Лойе сыграл сержанта Гольдина в "Грозовых воротах". Эта роль стала одной из самых заметных в его карьере. После актер еще много снимался, но повторить былой успех у него не вышло. С годами Александр стал появляться на экранах все реже, а потом и вовсе пропал из поля зрения поклонников на несколько лет. После долгого перерыва Лойе снялся в нескольких проектах. Недавно в свет вышел фильм "День слепого Валентина" с его участием.

Сегодня в 39-летнем Александре Лойе трудно узнать того конопатого мальчугана из "Ералаша". Актер растерял рыжую шевелюру и ходит с лысиной, носит очки, держится подальше от светской жизни. Александр до сих пор не обзавелся семьей и живет с мамой, а жениться пока не планирует. По словам артиста, ему пока не встретилась та самая.

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Фото: кадр youtube.com
Автор: 27 июля 2022, 13:35 Источник: Woman.ru ✓ Надежный источник
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