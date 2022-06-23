Не сдержался: Похоронивший жену актер из "Улиц разбитых фонарей" разрыдался на глазах у всей страны

Актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Юрий Кузнецов откровенно рассказал о затяжной депрессии.



В жизни актера был очень тяжелый период – когда ушла из жизни его любимая супруга Ирина. Со своей будущей женой Юрий Кузнецов познакомился в 45 лет, когда еже был глубоко женат. В конце концов актер из "Улицы разбитых фонарей" развелся и женился на избраннице, моложе его на девять лет.

Артист был по-настоящему счастлив с новой супругой, причем гармонии в отношениях не мешал даже сын возлюбленной, который лечился от гемофилии. Юрий Кузнецов помогал жене воспитывать ребенка, при этом не теряя связь с родной дочерью Александрой. Кстати, именно она помогла звезде российского кино пережить сложное время, когда он похоронил любимую женщину.

С Ириной актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" прожил около двадцати лет. И в какой-то момент супруги не стало. Убитый горем артист впал в депрессию, не видел смысла дальнейшего существования и оплакивал возлюбленную. Даже сейчас, спустя годы, он не может спокойно говорить о той трагедии. Рассказывая о сложном периоде Лере Кудрявцевой в шоу "Секрет на миллион" он разрыдался на глазах у многомиллионной публики.





Юрий Кузнецов также вспомнил о том, как родная дочь помогла ему прийти в себя и выбраться из затяжной депрессии. Лишь одна ее фраза помогла ему осознать, что нельзя ставить на всем крест. "Ты мужик, ты должен работать и жить дальше", – процитировал слова наследницы актера из сериала "Улицы разбитых фонарей" РИА ФАН.