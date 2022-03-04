Чем утешается Керем Бюрсин из сериала "Постучись в мою дверь" после расставания с Ханде Эрчел

Керем Бюрсин и Ханде Эрчел недавно расстались. Так, по крайней мере, заявляют турецкие СМИ. Звезды сериала "Постучись в мою дверь" перестали выходить вместе в свет и публиковать совместные фото в социальных сетях.
Поговаривают, что Ханде Эрчел собирается остаться в Великобритании, где уже несколько недель проводит отпуск. Сетевые сыщики выяснили, что звезда сериала "Постучись в мою дверь" подписалась в Инстаграм на агента по недвижимости из Лондона. Наверное, подыскивает жилье. Поклонники полагают, что Эрчел будет учиться или работать в городе на Темзе.
Керем Бюрсин тем временем остался в Стамбуле. После расставания с Ханде Эрчел он нашел утешение в спорте. Работа в зале, судя по всему, помогает турецкой знаменитости пережить разрыв.
В свежем интервью актер поведал, что во время тренировок уделяет внимание не только телу, но и разуму. В момент выполнения упражнений, сказал Керем, он целиком отдается процессу.
"В эти моменты я пытаюсь разобраться с тем, что застряло в моей голове: получается нечто вроде самостоятельной терапии", - поделился Бюрсин.
Как писали "Дни.ру", ранее ведущая популярного турецкого шоу Бирджан Баллы назвала причину расставания Керема Бюрсина и Ханде Эрчел. Сами звезды сериала "Постучись в мою дверь" сплетни о разрыве не комментируют.