У вымоленных малолетних дочек звезды "Склифосовского" случился шок

Дмитрий Миллер из сериала "Склифосовский" – отец троих детей.



Звезда сериала "Склифосовский" Дмитрий Миллер и его супруга и коллега по цеху Юлия Деллос воспитывают дочерей-двойняшек. Девочкам, Марианне-Дарине и Алисе-Виктории, уже семь лет.

В свежем интервью Дмитрий Миллер поведал, что его дочки уже смотрят фильмы, в которых он снимается. Наследниц заинтересовала его профессия. Однажды Марианна и Алиса увидели на экране, как их отец в образе своего героя ласкает какую-то женщину. У девочек случился шок. По словам Миллера, дочери ревнуют его к партнершам.

"А ты обнимался с другой женщиной, это нельзя делать!" – периодически отчитывают наследницы папу.

Реакция девочек забавляет Дмитрия Миллера. У него всегда поднимается настроение, когда рядом дочки. Артист не скрывает, что дети у него вымоленные. Знаменитость и его супруга ждали пополнения в семье долгих 13 лет. Также у актера "Склифосовского" есть пасынок Данил. Сына супруги от прошлого брака Дмитрий принял как своего. Недавно Данил сделал актера дедушкой. У молодого человека родилась дочь Мирослава.

С супругой Юлией Деллос Дмитрий Миллер с 2009 года. Актер души не чает в жене и очень ей благодарен. Ради него и детей Юлия надолго забросила актерскую карьеру.

Женская душа для Миллера – загадка. "Я давно женат, и я до сих пор не всегда не могу предугадать, что произойдет", – признался артист.