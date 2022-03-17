"Настоящая трагедия": как живет напуганная забвением Немоляева

Актриса Светлана Немоляева готовится отметить юбилей.



18 апреля актриса Светлана Немоляева отметит 85-й день рождения. Выходить на пенсию звезда фильма "Служебный роман" не собирается. Знаменитость не мыслит жизни без профессии, которой посвятила шесть десятков лет.

"Актриса обязательно должна быть актрисой до конца, ведь это ее работа", – рассудила Немоляева в свежем интервью.

Недавно стартовали съемки сериала "Земский доктор. Восемь лет спустя". В ленте Светлана Владимировна сыграла одну из главных ролей. Кроме того, знаменитость все еще выходит на сцену Московского академического театра имени Владимира Маяковского, в труппе которого служит с 1959 года.

Немоляева благодарна руководству театра за то, что для нее всегда находятся роли. Актрисе важно быть все время в работе. Чтобы чувствовать себя хорошо и быть востребованной, уверена знаменитость, необходимо быть сосредоточенной на любимом деле. Труд лечит и вдохновляет Светлану Владимировну.

"Если тебя принимают, с тобой работают, это счастье. А если тебя забывают, то это настоящая трагедия", – рассудила актриса.

С возрастом, сказала Немоляева, напоминать о себе зрителям становится все сложнее. Забвение страшит звезду. Многие артисты участвуют в скандальных ток-шоу, чтобы оставаться на виду у публики. Но подобные появления на ТВ не имеют ничего общего с актерством, уверена актриса "Служебного романа".