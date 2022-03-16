Наслушалась советов: Муцениеце судорожно спасает миллионные накопления

Звезда сериала "Тобол" Агата Муцениеце собирается купить дом за городом. О желании приобрести жилье актриса сообщила, отвечая на вопросы поклонников в личном микроблоге.
Между тем бывшая жена Павла Прилучного подчеркнула, что переезжать из столичной квартиры не собирается. Дескать, она всегда мечтала о даче. Артистка напомнила, что у нее двое детей и много домашних питомцев, которым будет полезно гулять на свежем воздухе.
До развода с Прилучным, отметим, Муцениеце жила вдали от городской суеты. Агата много раз говорила, что скучает по загородному дому в элитном коттеджном поселке, в котором когда-то была счастлива с Павлом.
Поклонники тем временем считают, что Агата Муцениеце лукавит. В Сети полагают, что актриса вкладывается в загородную недвижимость, чтобы спасти свои миллионные накопления.
Многие эксперты уверены, что в периоды кризисов дома и земельные участки – единственная возможность сохранить деньги. Стоимость недвижимости за городом, считают профессионалы, имеет низкий рост и, следовательно, более низкое падение. Судя по всему, Агата Муцениеце, наслушавшись советов знающих людей, судорожно ищет способ сохранить капиталы.