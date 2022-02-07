Стало известно о состоянии пробившего головой дверь актера "Глухаря"

Артиста кино и сериалов осмотрели медики.

Актер сериалов "Штрафбат", "Глухарь", "Пятницкий" и других накануне попал в неприятности. 46-летний Юрий Пономаренко был доставлен в медицинское учреждение прямо из бара.

Пономаренко отдыхал в одном из московских питейных заведений. Юрий пришел в бар один. Он вел себя спокойно, выпивал, немного не рассчитал с дозой. Сотрудники клуба попытались помочь актеру связаться с кем-нибудь из близких. Самостоятельно Пономаренко до дома бы не добрался. Перебравший Юрий от содействия персонала отказался.

Уже у выхода Юрий Пономаренко потерял равновесие и упал на стеклянную дверь. Актер сериала "Глухарь" пробил ее головой.

Сотрудники заведения вызвали бригаду медиков. Актера отвезли в больницу.

По некоторым данным, в травмпункте Пономаренко диагностировали рассечение головы. Доктора оказали актеру необходимую помощь. Затем Юрий отправился домой восстанавливаться. Его жизни ничего не угрожает.

Юрий Пономаренко – выпускник Екатеринбургского театрального института. С 1997 года он работает в Театре Романа Виктюка. Юрий выходит на сцену, а также трудится в качестве ассистента режиссера.