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Шоу-бизнес
"Недолюбленная тетя" Голубкина публично оголилась после скандала с Волочковой

"Недолюбленная тетя" Голубкина публично оголилась после скандала с Волочковой

Мария Голубкина не из робкого десятка.
прочитано 237 раз

Артистка не стесняется быть собой, она позволяет себе неоднозначные высказывания в адрес коллег, а теперь и публичные раздевания. Мария выложила в свой блог новое фото, на котором предстала в спадающем с тела красном платье. Таким образом Голубкина анонсировала очередной показ спектакля со своим участием.

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 Мария Андреевна Голубкина

Мария Андреевна Голубкина Актриса

Форма оголившейся 48-летней артистки потрясла поклонников. "Ох Мария ! Вы – огонь", "Ах, какая женщина!", "Боже! Красота какая", "Ого! так Вы Дива!", "Мааааша, чуть с дивана не упала, где фотоссесия в таком же стиле, я считаю народ должен получить это зрелище", "Отличная фотка! Вы здесь, как Ваша мама в молодости! Особенно взгляд!", "Какая невероятная натуральная красота. Маша, Вы супер", - восхитились комментаторы.

Напомним, недавно между Марией Голубкиной и Анастасией Волочковой разгорелся конфликт. Мария в прямом эфире в своем блоге затрону тему расставания Волочковой с банщиком Сергеем. Она назвала балерину слишком распущенной и посоветовала быть добрее. На это Анастасия тут же отреагировала агрессией, сказав, что на ее имени пиарятся "какие-то марамойки, кошелки и недолюбленные тети".

Голубкина ответила Волочковой, сказав, что ее поняли неверно. Она привела в пример слова своего знакомого, который Анастасию защищает. Также вскользь вспомнила, что раньше балерина знала по 15 партий сразу. "Цискаридзе вот тоже говорит, что она прекрасная балерина. Была", – высказалась Голубкина.

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Фото: Natalia Shakhanova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 10 февраля 2022, 12:01 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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