"В ЗАГС по-настоящему": скандальную звезду "Интернов" берут в жены на старости лет

Российская актриса и бывшая участница КВН Светлана Пермякова прославилась благодаря роли скандальной и властолюбивой старшей медсестры Любы в сериале "Интерны". Манерная актриса отлично вписалась в яркий образ хранительницы больницы.
На днях звезда сериалы "Интерны" порадовала поклонников новостью. Она появилась на фотографии в красивом белом свадебном платье. Как стало известно позже, это были лишь съемки сериала. 51-летняя актриса сейчас не замужем, но не все потеряно. Выяснилось, что Светлану Пермякову все-таки берут в жены на старости лет.
Звездный таролог Марианна Абравитова сделала любовный расклад на будущее актрисы сериала "Интерны". Семейное счастье вот-вот окажется на пороге дома Пермяковой.
"Тот момент, когда она пойдет в ЗАГС по-настоящему, еще настанет. Впереди у нее по судьбе, по личной жизни есть брачный союз", — говорит таролог. Марианна считает, что свадебные съемки были практически репетицией настоящего торжества. Она добавляет, что, вероятно, белого платья уже не будет, но зато у актрисы есть свое видение и свадьбы, и будущего жениха.
Скорее всего, поклонники будут в восторге от такого события. Даже под сериальным кадром скандальной звезды сериала "Интерны" они рассыпались в поздравлениях. Что же тогда будет под настоящими фото из ЗАГСа!