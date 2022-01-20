Звезда "Интернов" Пермякова откровенно об абортах: Рыдала и говорила: "Хочу детей!"

Популярная артистка раскрыла детали личной жизни.

Звезда сериала "Интерны" Светлана Пермякова откровенно рассказала об абортах, которые делала в молодые годы. Впервые артистка прервала беременность в 21. Светлана не была готова к тяготам родительства. Она боялась лишиться работы. Кроме того, артистка забеременела от мужчины, который не планировал связывать с ней свою жизнь.

Тогда Пермякова осталась один на один со своей бедой. Мать знаменитости знала о происходящем, но была безучастной. От аборта Светлану никто не отговаривал.

Этот урок, к сожалению, звезда "Интернов" не усвоила. Через год ситуация повторилась. На этот раз против появления ребенка выступил будущий папа.

С возлюбленным Светлана познакомилась в электричке. Отношения были очень романтичными. Любовь закончилась, когда Пермякова сообщила о беременности. Актриса признает, что была дурой.

Решения прервать беременность давались Светлане Пермяковой трудно. Она боялась, что больше не сможет иметь детей. Актриса выходила из наркоза рыдая. Артистка утверждала, что мечтает стать мамой. "Говорила: "Хочу детей!" – призналась звезда. После второго аборта у Светланы началась лактация. Артистка была в ужасе и не знала, что предпринять.

Мамой звезда "Интернов" стала в 40 лет. Актриса родила дочь Варвару от своего директора Максима Скрябина. Светлана и Максим вместе по сей день.