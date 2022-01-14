Актера детского театра и сериала "Дылды" задержали с наркотиками

Актер сериала "Дылды" Леонид Кондрашов был задержан стражами порядка. У 23-летнего молодого человека были обнаружены запрещенные вещества.
13 января ночью инспекторы ГИБДД остановили автомобиль на одной из столичных улиц. В салоне было четыре человека – все мужчины. Среди них актер Леонид Кондрашов.
По данным СМИ, когда Кондрашов по требованию стража порядка выходил из машины, у него выпал странный сверток. Инспекторы заподозрили неладное, артист был задержан.
Позже эксперты установили, что сверток, который был у Кондрашова, содержал наркотическое вещество мефедрон. По данным специалистов, Леонид имел при себе без малого два грамма ядовитого дурмана. Полицейские разбираются в произошедшем. Актера оставили под подпиской о невыезде.
Леонид Кондрашов, отметим, с 2020 года работает в столичном Театре Юного Зрителя. В творческой копилке молодого артиста, начавшего карьеру в 2019 году, пять киноработ. Актер – выпускник ГИТИСа. Его мастером курса был Владимир Андреев.