Звезда серила "Прослушка" найдена мертвой в столовой роскошного пентхауса

Звезда сериалов "Прослушка", "Подпольная империя" и "Страна Лавкрафта" скончалась.

Известный американский актер Майкл Кеннет Уильямс 6 сентября найден мертвым в своей роскошной квартире в Нью-Йорке. Знаменитости было 54 года.

В пятницу, 3 сентября, Майкл Кеннет говорил по телефону с племянником. Актер обещал родственнику, что в субботу пойдет на мероприятие, но на вечеринку так и не явился. В понедельник обеспокоенный родственник приехал в пентхаус, где проживала знаменитость. Племянник нашел Уильямса на полу в столовой. Знаменитость лежала лицом вниз и не подавала признаков жизни.

Прибывшая полиция обнаружила на кухонном столе остатки запрещенного вещества. По предварительной версии следствия, Майкл Кеннет Уильямс умер от передозировки наркотиков. Сейчас судмедэксперты выясняют, когда наступила смерть звезды кино и сериалов.

"Признаков насильственной смерти не выявлено. Взлома нет, квартира в порядке", – заявили следователи репортерам. Сейчас стражи порядка выясняют, где и когда четырехкратный номинант на премию "Эмми" достал запрещенные вещества.

Отметим, Майкл Кеннет Уильямс не скрывал, что много лет вел борьбу с зависимостью. В момент съемок третьего сезона сериала "Прослушка" у артиста случился срыв. Тогда артист нашел помощь в одной из церквей Нью-Джерси.