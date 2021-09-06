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Сериалы
Мать умершей звезды фильма "31 июня" хотела лишить внучек многомиллионного наследства

Мать умершей звезды фильма "31 июня" хотела лишить внучек многомиллионного наследства

Николай Еременко-младший известен по сериалам "В поисках капитана Гранта", "Красное и черное" и фильму "31 июня".
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Николай Еременко-младший умер 27 мая 2001 года. Знаменитость ушла из жизни от инсульта. Артисту было 52 года.

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После похорон выяснилось, что Еременко-младший имел вторую семью. Артист много лет был женат на Вере Титовой. Супруга подарила знаменитости дочь Ольгу. Параллельно у знаменитости был роман с Татьяной Масленниковой. Любовница родила артисту внебрачного ребенка – Татьяну.

У Еременко-младшего также осталась старенькая мама, Галина Александровна Орлова – народная артистка Белорусской ССР. Не так давно пожилая женщина перенесла сложную операцию на желчном пузыре. После хирургического вмешательства 92-летняя родительница актера слегла. 21 августа Орлова умерла.

Как удалось выяснить журналистам, рядом с Галиной Орловой в последнее время оставалась только сиделка. Невестка Вера Титова ее не навещала. Внучкам Ольге и Татьяне тоже не было дела до пенсионерки. С любовницей сына Галина Александровна вообще никогда не контактировала.

Перед смертью Орлова хотела завещать свою недвижимость сиделке. Артистка не хотела, чтобы ее квартира в Минске стоимостью восемь миллионов рублей получили внучки.

По словам актрисы Зинаиды Зубковой, когда Галина Орлова слегла, ее семья не откликнулась. Родные Галины Александровны даже не приехали на похороны, между тем уже заявили свои права на наследство. Завещания Орлова не оставила.

Невестка артистки, Вера Титова, как-либо комментировать ситуацию отказалась. Между тем любовница Еременко-младшего объяснила, почему она и ее дочь не присутствовали на похоронах. Татьяна Масленникова заявила, что на прощание с актрисой их не позвали. Женщина считает, что в театре, где служила Галина Орлова плетут интриги, чтобы завладеть квартирой артистки. Масленникова подчеркнула, что наследство должно достаться внучкам.

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Фото: Lev Sherstennikov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 6 сентября 2021, 13:18 Источник: "Ты не поверишь!" на НТВ ✓ Надежный источник
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