Увела из семьи: известная актриса соблазнила кума с помощью гипноза

Звезда сериала "Бригада" Наталья Панова встречается с Андреем Глущенко-Молчановым. Влюбленные вместе несколько месяцев, в их отношениях царит идиллия. Единственное, что омрачает жизнь паре, — это беременная жена избранника артистки, Мария Глущенко-Молчанова.
Андрей и Мария в браке уже 15 лет. У супругов подрастает сын Георгий, который скоро отметит 12-й день рождения.
Глущенко-Молчанова утверждает, что Панова была ее лучшей подругой и всегда оказывала поддержку в сложных ситуациях. Более того, Наталья, как утверждает Мария, является крестной мамой ее сынишки.
Наталья Панова не только профессиональная актриса, но и дипломированный психолог. Глущенко-Молчановы не раз обращались к подруге за помощью. Ранее, например, благодаря Наталье Андрей избавился от пристрастия к алкоголю. В последний раз актриса помогала кумовьям преодолеть кризис в отношениях.
Мария Глущенко-Молчанова уверена, что подруга соблазнила ее мужа с помощью гипноза. Артистка, отмечает женщина, внушением настроила Андрея против нее. Дескать, после сеансов у Пановой, в сознании Глущенко-Молчанова укоренилась мысль о том, что Георгий рожден от другого мужчины.
Звезда сериала "Бригада", в свою очередь, утверждает, что не была близкой подругой Марии, мол, они только приятельствовали. Наталья Панова заявила, что дорожит своей профессиональной репутацией, поэтому "не увлекается инсинуациями". Артистка подчеркнула, что в "ужасе" от того, что Глущенко-Молчанова приплетает работу к их личной истории.
Точки над i участники любовного треугольника решили расставить в студии шоу "На самом деле" Первого канала. На съемках программы выяснилось, что Мария не беременна. Женщина призналась, что пыталась удержать супруга сказками об интересном положении.
В рамках проекта Андрей получил результаты генетической экспертизы. ДНК-тест показал, что 11-летний Георгий является его родным ребенком.
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