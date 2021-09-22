Григорий Верник: Знаю, что мной очень гордятся родители

21-летний Григорий Верник делает уверенные шаги в актерской профессии.



В онлайн-кинотеатре KION 21 сентября состоялась премьера музыкального киноальманаха "Шестнадцать+", который состоит из десяти новелл, вдохновленных популярными треками. В одной из историй под названием "Оскар" снялся Григорий Верник. "Дни.ру" поговорили с актером о съемках в киноальманахе, красном дипломе, роли мечты и любви.

"Дни.ру": В этом году вы с отличием окончили Школу-студию МХАТ. Получить красный диплом было важно для вас?

Г.В: Это было, прежде всего, неожиданно. Я, честно говоря, подозревал, что у меня будет красный диплом, но это никогда не было главной целью. Вообще, я в начальной школе был отличником, а потом дисциплина уехала, и, соответственно, поехали отметки. И я как-то привык тому, что я не отличник, а тут заканчиваю универ с красным дипломом... Знаю, что мной очень гордятся родители, и, думаю, что ради этого, как раз, и стоило его получить.

"Дни.ру": Есть ли у вас цель или планка, которую хотелось бы достичь в актерской профессии?

Г.В: Да, хочу сыграть главную роль в "Острых козырьках", несмотря на то что скоро выходит последний сезон! На самом деле, у меня раньше не было ответа на вопрос "роль мечты", а теперь есть – Томми Шелби. Ну, или что-то подобное.

"Дни.ру": Недавно вас зачислили в актерскую труппу в театре на Малой Бронной. Многие считают, что репертуарный театр себя изжил и необходимо переходить на нестандартные, яркие, но короткие проекты. У вас есть мнение на этот счет?

Г.В: Некоторое время назад в МХТ им. А. П. Чехова шел спектакль Константина Юрьевича Богомолова, назывался он "Мушкетеры". Сага. Часть первая". Спектакль шел пять часов. Это одна из самых крутейших постановок, которые я когда-либо видел. Поэтому, я не считаю, что репертуарный театр хоть как-то себя изжил. Другое дело, что ритм жизни изменился, мы получаем огромное количество контента в минуту, тяжело становится смотреть длинные фильмы, и уж тем более спектакли. На мой взгляд, театр — место, которое может спокойно позволить себе не поддаваться этой тенденции. А если захочется – прекрасно, в нем всегда было, есть и будет место эксперименту.

"Дни.ру": Дебют в театре и кинодебют, это разные вещи для вас?

Г.В: И то, и то, страшно. Но в кино у тебя есть возможность сделать дубль. А в театре, ты делаешь с первого раза. Подготовка, конечно, отличается – спектакли репетируются намного дольше, чем репетируются сцены фильма. А, жаль, думаю, если в кино серьезнее относиться к репетициям, то и результат будет лучше.

"Дни.ру": Киноальманах "Шестнадцать+" поднимает в том числе и тему любви. Что любовь значит для вас?

Г.В: Любовь – это доверие. Любые отношения строятся на доверии. Вообще, столько всего сказано про то, что же такое любовь, что непонятно как отвечать (смеется – Прим.ред). Я бы сказал, что любовь, это желание быть рядом, и нахождение вместе заставляет вас чувствовать себя счастливыми.

"Дни.ру": Известно, что Ваше сердце несвободно. Что для Вас главное в отношениях?

Г.В: Просто хочу, чтобы моя девушка улыбалась, чтоб была счастлива.

Добавим, Григорий Верник – сын известного актера и телеведущего Игоря Верника. Представитель известной творческой династии несколько лет встречается с однокурсницей Марией Янычевой. Артист часто публикует фотографии избранницы в личном микроблоге. Григорий не скрывает нежных чувств к Марии.