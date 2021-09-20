"Я боюсь его потерять": известная актриса рассказала о состоянии сына после операции на сердце

Экс-жена Никиты Ефремова, Яна Гладких, рассказала о самочувствии младшего ребенка.

В августе 2019 года актриса Яны Гладких на плановом УЗИ узнала ужасную новость: малышу, которого она носит под сердцем, требуется операция. У ребенка порок сердца, заявили доктора. Медики настаивали на аборте, но Гладких даже слушать их не хотела.

Незадолго до появления сына Степы на свет Яна улетела в Германию. Там малыша прооперировали стразу после рождения. Деньги на лечение Гладких собирала силами неравнодушных – понадобилось 4,5 миллиона рублей.

В свежем интервью Яна Гладких рассказала, о самочувствии маленького Степы спустя полтора года после хирургического вмешательства. По словам артистки, зарубежные медики отлично справились со своей задачей. Мальчик развивается и уже ходит со старшим братом в частный детский сад во дворе дома. Гладких отметила, что ее сыновья становятся все более независимыми.

"Степе полтора года, но я все еще в напряжении, где-то на подкорке есть страх, я боюсь его потерять", – призналась знаменитость.

Яна старается не относиться к Степе как к инвалиду, не душить его заботой, не оберегать слишком сильно. Еще в Германии медики говорили актрисе, что сына она должна воспринимать как здорового, без страха и мыслей о его неполноценности. Гладких прислушалась к докторам. Первое время она даже не хотела оформлять мальчику инвалидность, но потом передумала. "Но все-таки государственная поддержка для нас не лишняя", – рассудила Яна.

Гладких все еще непросто говорить о проблемах сына со здоровьем. По словам артистки, она пережила несколько небольших нервных срывов: один произошел с ней в Германии, другой – позднее в Москве. Яна отмечает, что ей еще нужно с кем-нибудь обсудить эту историю и выплакать стресс.

Напомним, звезда сериала "Пищеблок" Яна Гладких была женой Никиты Ефремова. В 2015 году этот брак актрисы распался – Яна узнала об изменах избранника. Вторым мужем знаменитости стал актер Иван Ширшов. В сентябре 2018-го у пары появился первенец Лев.