Куда после встречи с коварным недугом пропал Носков из ситкома "Кто в доме хозяин?"

Знаменитость пробует свои силы на новом поприще.

В ноябре 2020 года актер Андрей Носков переболел коронавирусной инфекцией. Зараза надолго выбила знаменитость из колеи. Звезда сериала "Кто в доме хозяин?" на фоне недуга попала в трудное материальное положения. Артист признавался, что его семья вынуждена жить в кредит.

В свежем интервью Андрей Носков рассказал, как живет почти через год после встречи с ковидом. От недуга знаменитость, судя по всему, оправилась. Сейчас у актера много работы.

Накануне в рамках фестиваля "Амурская осень" Носков представил свой фильм "Клоун — это я!". Лента – кинодебют артиста. Если спектакли в театре Андрей ставит уже давно, то за создание фильма он взялся впервые. Между тем скоро Андрею Носкову вновь придется сесть за режиссерский пульт. Он будет снимать свою вторую картину – "Опытный образец".

Также Носков преподает в Институте кино и телевидения. Скоро знаменитость впервые выпустит актерский курс. Андрей вместе со студентами готовит несколько дипломных спектаклей.

Свободное от работы время 49-летний Андрей Носков предпочитает проводить с семьей на даче. 13 лет назад актер и его супруга купили в Ленинградской области участок с небольшим домиком и банькой. На даче у актера есть электричество и водопровод, но нет газа, что делает зимний отдых проблематичным – надо заранее приехать, протопить дом печью и электронагревателями.

Носков и его супруга на участке ничего не выращивают, однако работа все равно всегда находится. Периодически артист косит траву и колет дрова для бани.

Старшему сыну звезды сериала "Кто в доме хозяин?", Тимофею, 18 лет. В прошлом году молодой человек поступил в институт, а в этом году бросил учебу. Тимофей еще раз сдал ЕГЭ и перевелся на другую специальность.

Младшей дочери Андрея Носкова, Глафире, 13 лет. Девочка мечтает стать актрисой.