Отдыхающая на яхте с Газмановым и Галкиным Судзиловская поделилась секретом

Звезда кино и сериалов Олеся Судзиловская показала фото и видео с отдыха. 47-летняя актриса проводит время с друзьями на яхте, среди которых певец Олег Газманов и юморист Максим Галкин.
В личном "Инстаграм" Судзиловская рассказала, что Газманову и Галкину пришлось поработать ее личными фотографами и операторами. Артистка не могла упустить шанс похвастаться точеной фигуркой в купальнике. Олеся поблагодарила приятелей за помощь в создании потрясающих кадров.
Кроме того, знаменитость поделилась с фанатами секретом идеального пресса. Вместе с Олегом Газмановым Олеся Судзиловская записала мотивационный ролик, в котором рассказала о пользе упражнения планка. Знаменитость сообщила, что держать планку достаточно в течение одной минуты. Необходимо делать всего два подхода в день.
"Богиня ❤️", "Статуэточка. Глядя на Вас глаза отдыхают и хочется жить. 😍😍😍😍😍😍(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) ", "Русалочка!🎉⛵️😍🎉🌼🌸🌼🎼", "Вау, Вы прекрасна🔥🔥🔥", "Ослепительная красотка !!! Не прилично быть красивой такой !!!❤️❤️🔥", - осыпают Судзиловскую комплиментами поклонники.
Популярные темы форума
Личная дистанция
Спортивная площадка во дворе
Хочу увеличить грудь
Дети больше любят отца чем меня
Хорошее средство от всех болезней
Когда ребенок должен обеспечивать себя сам?
Отношения моей девушки с моим отцом
Какой вес для роста 152 см вы считаете идеальным?
Почему Долина так плохо выглядит?
Жена ко мне охладела