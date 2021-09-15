В деле напавшего на полицейского актера сериала "След" поставлена точка

Таганский районный суд Москвы вынес приговор в отношении актера сериала "След".



Артист сериала "След" Андрей Лавров обвинялся в применении насилия в отношении стража порядка. Суд назвал 44-летнего актера виновным в совершении преступного деяния. Знаменитости дали два года условного срока. Исход дела сам Лавров пока не прокомментировал.

Напомним, в конце марта Андрея Лаврова задержала полиция. Артист разгуливал с ножом по Котельнической набережной. В какой-то момент он подошел к дежурившему автоинспектору и пригрозил ему расправой. По данным СМИ, Лавров набросился на стража порядка. К счастью, в итоге никто не пострадал.

После задержания Андрей Лавров дал признательные показания. Затем звезду сериала "След" поместили под домашний арест.

Отметим, 44-летний Андрей Лавров – выпускник ГИТИСа. Кроме того, у мужчины есть вокальное образование. Лавров снимается с 2001 года. В его творческой копилке много популярных проектов, например, "СОБР", "Универ" и "Маргоша 3". В сериале "След" Андрей Лавров играл Константина Котова.