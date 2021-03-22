История напавшего с ножом на инспектора актера сериала "След" получила продолжение

На звезду кино и сериалов завели уголовное дело. Андрея Лаврова обвиняют в нападении на сотрудника Военной автомобильной инспекции.
Как писали "Дни.ру", пару дней назад актер сериала "След" шел по набережной в центре Москвы с ножом. Лавров, приблизившись к посту ВАИ, набросился на инспектора. Андрей угрожал сотруднику расправой.
Актера задержал проезжающие мимо полицейские. Знаменитости может грозить реальный тюремный срок по статье "Угроза убийством".
Отметим, что Лавров уже нарушал закон. Звезду многосерийной ленты разыскивают приставы. У Андрея не оплачены кредиты и административные штрафы. Стоит отметить, что долг у артиста небольшой – примерно две тысячи рублей.
Андрею Лаврову 44 года. Он выпускник ГИТИСа. Также у артиста есть образование вокалиста. Карьеру Андрей начал в 2001 году. Актер состоял в труппе театра "Бенефис". Многим зрителям он известен ролью Константина Котова в сериале "След". В творческой копилке мужчины роли в сериалах "Черный ворон", "Восьмидесятые", "Дневник убийцы" и других.
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