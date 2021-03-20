Звезда сериала "След" напала с ножом на инспектора в Москве

По данным СМИ, знаменитость гуляла на набережной с холодным оружием. Лавров подошел к посту ВАИ и накинулся на инспектора с ножом.
По имеющейся информации, актер стал угрожать стражу порядка. При этом он кричал, что ему нечего терять. "Я тебя резать буду!", – заявил артист.
К счастью, неподалеку оказался патруль полиции. Правоохранители задержали звезду сериала "След". Андрею Лаврову может грозить ответственность по статье об угрозе убийством.
Напомним, артист театра и кино снимался в сериале "След", проектах "Садовник" и "СОБР". Он работал в московском драматическом театре "Бенефис". Андрей Лавров – кандидат в мастера спорта по силовому троеборью.
Примечательно, что ранее в нападении с ножом был замечен коллега Андрея Лаврова – Сергей Чирков. Будучи пьяным, мужчина набросился на жену. Супруга артиста не пострадала, а стражей порядка он попросил не проводить проверку по данному делу.
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