Онкобольная голливудская звезда раскрыла подробности своего состояния

В октябре 2020 года звезда картины "Большой Лебовски" Джефф Бриджес рассказал, что болен раком. У актера диагностировали лимфому. Знаменитость не стала терять время и сразу начала лечиться.
Через год после обнаружения онкологии Джефф Бриджес раскрыл подробности своего состояния. По словам голливудской звезды, сегодня он чувствует себя лучше.
"Мой рак находится в стадии ремиссии", – отметил Бриджес. Благодаря терапии опухоль уменьшилась и теперь похожа на маленький "шарик". Актер отметил, что до начала лечения новообразование было очень большим.
Кроме того, Джефф Бриджес рассказал, что в начале 2021 года переболел коронавирусной инфекцией. Артист считает, что избежал серьезных осложнений благодаря вакцине. Знаменитость привилась еще до того, как подцепила ковид.
Бриджес добавил, что готов вернутся к работе. Артисту не терпится возобновить съемки сериала "Старик". Шоу было заморожено из-за болезни Джеффа. Также актер фильма "Большой Лебовски" сообщил, что одна из его трех дочек скоро выходит замуж. Семья Бриджеса увлечена подготовкой к бракосочетанию.
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