Онкобольная голливудская звезда раскрыла подробности своего состояния

Актер Джефф Бриджес год назад узнал о диагнозе.

В октябре 2020 года звезда картины "Большой Лебовски" Джефф Бриджес рассказал, что болен раком. У актера диагностировали лимфому. Знаменитость не стала терять время и сразу начала лечиться.

Через год после обнаружения онкологии Джефф Бриджес раскрыл подробности своего состояния. По словам голливудской звезды, сегодня он чувствует себя лучше.

"Мой рак находится в стадии ремиссии", – отметил Бриджес. Благодаря терапии опухоль уменьшилась и теперь похожа на маленький "шарик". Актер отметил, что до начала лечения новообразование было очень большим.

Кроме того, Джефф Бриджес рассказал, что в начале 2021 года переболел коронавирусной инфекцией. Артист считает, что избежал серьезных осложнений благодаря вакцине. Знаменитость привилась еще до того, как подцепила ковид.

Бриджес добавил, что готов вернутся к работе. Артисту не терпится возобновить съемки сериала "Старик". Шоу было заморожено из-за болезни Джеффа. Также актер фильма "Большой Лебовски" сообщил, что одна из его трех дочек скоро выходит замуж. Семья Бриджеса увлечена подготовкой к бракосочетанию.