Фанаты молятся: у звезды голливудского кино обнаружили рак

О болезни знаменитость сообщила в личном твиттер-аккаунте. По словам Бриджеса, врачи диагностировали у него лимфому – это онкологическое заболевание, при котором поражаются клетки иммунной системы, лимфоциты.
Джефф отметил, что уже начал лечение. Знаменитостью занимаются лучшие врачи. Артист уверил, что находится в надежных руках. Бриджес добавил, что в его случае прогноз хороший.
Голливудская звезда обещала держать поклонников в курсе событий. Джефф Бриджес поблагодарил членов своей семьи и друзей за поддержку и любовь. Артист выразил признательность фанатам, которые молятся за его выздоровление.
Напомним, не так давно Джефф Бриджес снимался в сериале FX "Старик". Звезде досталась роль агента ЦРУ в отставке. Руководство канала готово поддержать знаменитость в непростое для него время. Телевизионщики желают Бриджесу благополучия и полного выздоровления.
Джефф Бриджес известен массовому зрителю ролями в картинах "Большой Лебовски", "Железная схватка" и других. Фильм "Сумасшедшее сердце" принес актеру "Оскар" и "Золотой глобус" в 2010 году. Знаменитость победила в номинации "Лучшая мужская роль".
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