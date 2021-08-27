Создателей сериала с Ходченковой и Бондарчуком обвинили в уничтожении памятника истории

Для американской компании Netflix в Калужской области снимают сериал "Анна К". В ленте по мотивам романа Льва Толстого "Анна Каренина" работают Светлана Ходченкова и Федор Бондарчук.
Творческий коллектив сериала "Анна К" обвинили в уничтожении объекта культурного и исторического наследия известного как "Дача Морозовой". По данным общественной организации ВООПИиК, съемочная группа незаконно изменила внешний облик здания во время подготовки к съемкам.
Киношники демонтировали оригинальные оконные рамы, сняли паркет, двери отштукатурили, выкрасили фасад в другой цвет, использовали монтажную пену и бетон. Создатели картины "Анна К" не получали разрешения на проведение ремонтных работ в здании. Режиссеру давали добро только на съемки.
Общественники уже написали заявление в полицию. Члены ВООПИиК считают, что создатели серила совершили акт вандализма.
Накануне все строительные работы в усадьбе были прекращены. Между тем в задании отсутствуют двери и окна, что грозит разрушением его внутреннего убранства. Правоохранительные органы уже начали проверку.
Добавим, Усадьбы Турлики или "Дача Морозовой" построена во второй половине XIX века. С начала XX века она принадлежала Маргарите Морозовой – вдове известного мецената.
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