"Я сразу понял, что это вербовка": звезда "Секретных материалов" оказалась в лапах сектантов

В свежем интервью Дэвид Духовны рассказал, что лишился хорошего друга из-за сайентологии – приятель отказался от общения с ним. Самого актера тоже пытались завлечь в секту, но он был крепким орешком.
Долгое время Дэвид Духовны дружил с актером Джейсоном Бехом. В 1994 году Бех увлекся учениями Рона Хаббарда. По словам Духовны, под влиянием сайентологии его приятель очень изменился, стал иначе рассуждать о мире и окружающей действительности, поменял круг общения. Между тем, как заметил Дэвид, Джейсон никогда не пытался вовлечь его в секту, лишь ненавязчиво предлагал попробовать, описывая плюсы сайентологии.
Дружба между актерами плавно закончилась. Приверженцы учения Рона Хаббарда предпочитают держаться особняком. Звезда "Секретных материалов" призналась, что не смогла вернуть Беха на путь истинный.
Дэвид поведал также, что члены сайентологического центра пытались его завербовать. На свадьбе Джейсона Беха актер оказался в лапах сектантов. Дэвиду Духовны провели сеанс с электропсихометром – это специальный прибор, который члены религиозного движения используют, чтобы узнать некоторые данные о состоянии человека.
"Я сразу понял, что это вербовка", – подчеркнул актер.
По словам Духовны, сайентологи собирали о нем информацию и пытались выведать у него детали личной жизни. В итоге сеанс провалился. Дэвид отказался играть по правилам и больше не возвращался к этой теме.
Актер сериала "Секретные материалы" возмущен тем, что власти США освободили сайентологическую церковь от уплаты налогов. Отметим, "Церковь сайентологии" была классифицирована как деструктивная религиозная организация постановлением Госдумы от 1996 года.
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