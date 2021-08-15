Исхудавшая до жути Ходченкова напугала россиян

Светлана Ходченкова выложила новую фотографию в социальные сети. Поклонники шокированы ее худобой.

38-летняя российская актриса Светлана Ходченкова проводит последний месяц лета на Мальдивах. Звезда экрана балует своих подписчиков фотографиями с отдыха. В социальных сетях то и дело всплывают кадры пейзажей, закатов, моря и самой заслуженной артистки.

Поклонников поразил новый пост звезды. На нем она предстала в легкой летней одежде: белом топе и бирюзовых шортах. Светлана стоит по колено в воде, а ее светлые волосы нежно развиваются на ветру. На актрисе нет макияжа, а ее взгляд устранен вниз.

В комментариях под постом сразу же активизировались хейтеры, которые намекнули на то, что актриса слишком худая.

"Тростиночка", "Ноги-спички" – написали они.

Остальным же снимок показался очень милым и естественным.

"Девочка-лето", "Сама женственность", "Первозданная красота" – поддержали Ходченкову фанаты.

Никому неизвестно, с кем свое свободное время проводит знаменитость. Она не стала откровенничать с пользователями Сети и решила не рассказывать подробностей.

Напомним, что артистка была замужем один раз. В 2010 году ее выбор пал на Владимира Яглыча – своего коллегу. Спустя какое-то время отношения у пар не сложились и актеры развелись. Они не стали уточнять, был ли кто-то инициатором разрыва или это было общепринятое решение.

Позже актриса влюбилась в Георгия Петришина. Он никак не связан с кинематографом и искусством в целом. Георгий – бизнесмен. Их судьба также не сложилась.

Сейчас Светлана свою личную жизнь держит в строгом секрете.