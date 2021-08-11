Родственники в шоке: звезда турецких сериалов рассталась с русской моделью накануне свадьбы

Осенью 2020 года российская модель Яна Мазанова получила предложение руки и сердца от звезды турецких теленовелл Туана Туналы. Заветное кольцо с бриллиантом красавице вручили у порога главной соборной мечети республики Татарстан. Турок специально приехал на родину девушки в Казань, чтобы попросить ее о замужестве.
Сесть за свадебный стол влюбленные должны были уже в сентябре. Родственники пары во всю готовились к торжеству. Однако на днях неожиданно для всех Мазанова и Туналы расстались. Близкие молодых людей теперь не могут отойти от шока.
Раскрывать причину разрыва молодые люди не стали. Между тем СМИ удалось выяснить, что трещина в отношениях россиянки и турка возникла из-за "непримиримых разногласий". Яна и Туан решили разойтись полюбовно.
"Спасибо за нашу прекрасную историю. Мы разошлись. Спасибо за три прекрасных года. Я всегда рядом с тобой", – написала звезде турецких теленовелл манекенщица. В ответ мужчина заявил, что Мазанова навсегда останется в его сердце, ведь она идеальна.
Туан Туналы и Яна Мазанова познакомились в 2019 году. Актер нашел профиль девушки в "Инстаграм" и написал ей. Первое время россиянка общалась неохотно. Однако артисту удалось растопить лед. Узнав друг друга лучше, Яна и Туан стали парой.
Отметим, за плечами Туана Туналы есть неудачный брак со звездой сериала "Черная любовь" Хазал Филис Кючюккоше. Знаменитости расстались из-за измены.
Популярные темы форума
Начальник самоутверждается за счет сотрудников
На форуме тишина и полное спокойствие !!!
Почему Россию нигде не любят?
Давайте поиграем
Новые границы Москвы
С кем бы из звезд вы бы познакомились?