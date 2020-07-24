Актер из турецких сериалов Туан Туналы женится на российской модели

Сплетни о том, что Туан и Яна собираются оформить отношения официально, муссировались уже давно. Какое-то время артист и модель отмалчивались, но наконец публично объявили о желании стать мужем и женой.
Туан Туналы сообщил журналистам, что сделал зазнобе из России предложение. Девушка ответила согласием. Сейчас влюбленные собирают документы, необходимые для бракосочетания. Дату церемонии знаменитость не назвала. Ситуация с коронавирусом в Турции сложная, поэтому торжество, скорее всего, состоится только в следующем году.
Звезда теленовелл уверена в решении связать себя узами брака. "Мы вместе уже восемь месяцев, и я считаю, что Яна – моя половинка", – сказал турок.
Отметим, что модель Мазанова живет в Стамбуле уже несколько лет. Девушка работала манекенщицей, теперь занимается фотографией. Героем снимков Яны часто становится Туан. До того как стать артистом, Туналы также подрабатывал моделью.
Напомним, что турецкий артист уже был женат. Туан Туналы состоял в браке с коллегой по цеху Хазал Филис Кючюккоше. Актрису многие знают по сериалу "Черная любовь". Развод состоялся в 2018 году. Хазал заявила, что устала от измен избранника. Признание бывшей супруги негативно отразилось на репутации актера.
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