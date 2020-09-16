Звезда турецких сериалов расплакалась из-за женитьбы на русской модели

Россиянка и турок решили пожениться еще в середине минувшего лета. Туан и Яна начали сбор документов необходимых для бракосочетания. Общаясь с журналистами Туналы признавался, что, наконец, нашел вторую половинку.
Неделю назад влюбленные прилетели на родину Мазановой, в Казань. Возможно, манекенщица познакомила избранника с родными.
У порога главной соборной мечети республики Татарстан Туан Туналы официально сделал избраннице предложение руки и сердца. Звезда турецких сериалов встала на одно колено и протянула Яне коробочку, в которой находилось кольцо с бриллиантом. Когда Мазанова ответила "да", Туналы не сдержал эмоций. Артист расплакался.
Напомним, Туан Туналы и Яна Мазанова познакомились около года назад в соцсетях. Артист первым написал модели. Какое-то время молодые люди только переписывались, узнав друг друга лучше, начали встречаться.
Как писали "Дни.ру", Мазанова уже несколько лет живет в Стамбуле. В Турции россиянка работает моделью. Также Яна выступает в качестве фотографа.
Отметим, что Туан Туналы уже был женат на коллеге по цеху ХазалФилис Кючюккоше. Актрису многие знают по сериалу "Черная любовь".
Популярные темы форума
Хочешь жить? Не выходи замуж
А почему полёты боевой авиации США над Украиной должны снизить напряжённость?
Крым Украинский
Мужики перевелись
Россия тихо идёт к коммунизму.
Почему люди обижают животных?
Сочи это Россия
Кфс или Макдоналдс ?
У Тарзана беременна любовница
Садится к моему парню на коленки