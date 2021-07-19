"Куча каких-то не тех мужчин вокруг": известная актриса Кузнецова вымолила мужа в храме

Звезда сериалов "Желтый глаз тигра", "Мосгаз" и других Агния Кузнецова счастлива в браке с танцором, хореографом и звездой "Танцев со звездами" Максимом Петровым. Знаменитости стали мужем и женой в 2015-м, а в 2019-м у пары появился сын Андрон.
В свежем интервью Агния призналась, что в один прекрасный день очень захотела замуж. Кузнецовой на тот момент было 29 лет. Актриса поняла, что живет бессмысленно.
"Нескончаемая кинотусовка, куча каких-то не тех мужчин вокруг, в том числе и женатых, которые со мной не собирались строить никаких серьезных отношений", – поделилась знаменитость.
Артистка решила начать жизнь с чистого листа. Звезда сериала "Желтый глаз тигра" порвала все ненужные связи, отказалась от вечеринок, стала домоседкой. Кузнецова начала посещать храм, впервые исповедовалась и долго молилась, чтобы найти спутника жизни. Желание ходить на тусовки у артистки исчезло навсегда. Агния Кузнецова уверена, что все люди на Земле хотят любви и понимания и она не исключение.
С мужем Кузнецова познакомилась на съемках шоу "Танцы со звездами". Агния и Максим исполняли очень страстный номер, что очень их сблизило. Кроме того, Петров очаровал артистку своей воспитанностью.Сегодня Агния Кузнецова и Максим Петров живут на Новой Риге, построили дом. Из-за пандемии заграничные проекты мужа артистки отменились, поэтому он сидит с ребенком. Между тем Кузнецова активно снимается
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