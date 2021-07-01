Звезда сериала "Счастливы вместе" скончалась от ковида

Причиной смерти актрисы стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией. Смерть женщины была констатирована сегодня утром. Об этом трагическом событии сообщил журналист Олег Перанов, который дружил с Натальей Смирновой около 30 лет.
Смирнова стала известна массовому зрителю после съемок в популярном ситкоме "Счастливы вместе", где она сыграла Дусю-Агрегат. Однако помимо этой роли, в ее репертуаре было и много других театральных и киноролей.
Артистка играла в таких известных столичных театрах, как "Театр Наций" и "Современник". В кино Наталья Смирнова исполнила множество эпизодических ролей. На экранах знаменитость появилась в начале 2000-ых годов. Всего артистка снялась более, чем в трех десятках фильмов и сериалов. Кроме вышеупомянутого ситкома "Счастливы вместе", зрители знают Смирнову по сериалам "Каменская", "Кремлевские курсанты", "Склифосовский".
Старый друг Натальи Смирновой на своей странице в соцсети отметил, что ему очень больно потерять столь выдающегося человека – об этом сообщило издание "МК".
Ранее "Дни.ру" писали о том, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России стремительно ухудшается. За сутки число заразившихся россиян превысило 23 тысячи человек.
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